A Polícia Civil de Birigui prendeu, na tarde desta quinta-feira (16), dois homens investigados por participação no assalto a uma sorveteria da cidade, registrado na noite de 29 de junho. As prisões foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Birigui, após o avanço das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia do município.
O crime foi praticado por dois assaltantes que invadiram o estabelecimento usando capacetes para dificultar a identificação. Segundo a investigação, um deles estava armado com um objeto semelhante a uma pistola e ameaçou as funcionárias para exigir o dinheiro do caixa. Um cliente que estava no local também foi rendido e teve o celular e aproximadamente R$ 500 em dinheiro levados durante a ação.
Logo após o roubo, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram policiais militares a identificar a motocicleta utilizada na fuga. O veículo foi localizado no bairro Portal da Pérola II e, na ocasião, os dois suspeitos chegaram a ser conduzidos à delegacia. Com eles foram apreendidos uma réplica de pistola, dois capacetes e a chave da motocicleta, que utilizava uma placa pertencente a outro veículo.
Como o flagrante pelo roubo já havia sido encerrado, ambos foram ouvidos e liberados. No entanto, a Polícia Civil deu sequência às investigações e reuniu novos elementos que reforçaram a participação da dupla no crime, resultando no pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pela Justiça.
Nesta quinta-feira, os investigadores localizaram um dos suspeitos nas proximidades de uma creche municipal, enquanto o outro foi encontrado em um imóvel abandonado que, segundo a polícia, é frequentado por usuários de drogas.
Após o cumprimento dos mandados judiciais, os dois foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.
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