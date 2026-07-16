A Polícia Civil de Birigui prendeu, na tarde desta quinta-feira (16), dois homens investigados por participação no assalto a uma sorveteria da cidade, registrado na noite de 29 de junho. As prisões foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Birigui, após o avanço das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia do município.

O crime foi praticado por dois assaltantes que invadiram o estabelecimento usando capacetes para dificultar a identificação. Segundo a investigação, um deles estava armado com um objeto semelhante a uma pistola e ameaçou as funcionárias para exigir o dinheiro do caixa. Um cliente que estava no local também foi rendido e teve o celular e aproximadamente R$ 500 em dinheiro levados durante a ação.

Logo após o roubo, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram policiais militares a identificar a motocicleta utilizada na fuga. O veículo foi localizado no bairro Portal da Pérola II e, na ocasião, os dois suspeitos chegaram a ser conduzidos à delegacia. Com eles foram apreendidos uma réplica de pistola, dois capacetes e a chave da motocicleta, que utilizava uma placa pertencente a outro veículo.