16 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Dupla suspeita de roubo a sorveteria é presa em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Investigação confirmou a participação da dupla no crime ocorrido no fim de junho; suspeitos já haviam sido detidos, mas foram liberados por ausência de flagrante
Investigação confirmou a participação da dupla no crime ocorrido no fim de junho; suspeitos já haviam sido detidos, mas foram liberados por ausência de flagrante

A Polícia Civil de Birigui prendeu, na tarde desta quinta-feira (16), dois homens investigados por participação no assalto a uma sorveteria da cidade, registrado na noite de 29 de junho. As prisões foram realizadas em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Birigui, após o avanço das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia do município.

O crime foi praticado por dois assaltantes que invadiram o estabelecimento usando capacetes para dificultar a identificação. Segundo a investigação, um deles estava armado com um objeto semelhante a uma pistola e ameaçou as funcionárias para exigir o dinheiro do caixa. Um cliente que estava no local também foi rendido e teve o celular e aproximadamente R$ 500 em dinheiro levados durante a ação.

Logo após o roubo, imagens de câmeras de monitoramento ajudaram policiais militares a identificar a motocicleta utilizada na fuga. O veículo foi localizado no bairro Portal da Pérola II e, na ocasião, os dois suspeitos chegaram a ser conduzidos à delegacia. Com eles foram apreendidos uma réplica de pistola, dois capacetes e a chave da motocicleta, que utilizava uma placa pertencente a outro veículo.

Como o flagrante pelo roubo já havia sido encerrado, ambos foram ouvidos e liberados. No entanto, a Polícia Civil deu sequência às investigações e reuniu novos elementos que reforçaram a participação da dupla no crime, resultando no pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pela Justiça.

Nesta quinta-feira, os investigadores localizaram um dos suspeitos nas proximidades de uma creche municipal, enquanto o outro foi encontrado em um imóvel abandonado que, segundo a polícia, é frequentado por usuários de drogas.

Após o cumprimento dos mandados judiciais, os dois foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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