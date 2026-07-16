Os moradores de Araçatuba passarão a contar com prazos máximos para o agendamento de consultas médicas na rede pública de saúde. A lei que regulamenta os tempos de espera foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (16) e começará a valer na segunda quinzena de agosto, após o período de adaptação previsto para a administração municipal.
A promulgação foi realizada pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor (Podemos), após a aprovação do projeto pelo Legislativo.
Pelas novas regras, as consultas eletivas deverão ser agendadas em até 30 dias após a solicitação do paciente. Já as consultas de retorno terão prazo máximo de 15 dias, respeitando a necessidade de realização de exames e da análise de seus resultados.
Atendimento prioritário
A legislação também estabelece tratamento diferenciado para grupos considerados prioritários. Idosos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gestantes, crianças, pacientes com doenças crônicas ou em acompanhamento contínuo e pessoas em situação de vulnerabilidade social deverão ter acesso às consultas em até sete dias.
Nos casos classificados como urgência e emergência, o atendimento continuará sendo imediato, conforme os protocolos da rede pública de saúde.
Gestão das filas
Para que os novos prazos sejam cumpridos, a lei prevê a adoção de mecanismos de controle por parte da Prefeitura. Entre as medidas estão a utilização de sistemas de agendamento e gerenciamento de filas, a divulgação periódica do tempo médio de espera, a reorganização do fluxo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a implantação de protocolos de acolhimento e classificação de risco.
A legislação também permite que essas adequações sejam implementadas de forma gradual durante o período de adaptação.
A proposta é de autoria dos vereadores Damião Brito (Rede) e Gilberto Batata Mantovani (PSD) e foi aprovada em sessão ordinária realizada em 15 de junho, recebendo 14 votos favoráveis. Conforme determina o Regimento Interno da Câmara, a presidente da Casa não participa das votações.
Ampliação da estrutura de atendimento
A publicação da lei ocorre em um momento de mudanças na rede municipal de saúde. Desde o início de julho, está em vigor o novo contrato firmado entre a Prefeitura de Araçatuba e a Zatti Saúde, organização responsável pela gestão das Unidades Básicas de Saúde e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
O novo contrato, no valor de R$ 63,8 milhões, prevê a ampliação da capacidade de atendimento, com reforço no quadro de profissionais, além da expansão do horário de funcionamento de unidades de saúde. As UBSs dos bairros Turrini, TV e São José, por exemplo, passaram a atender a população até as 22h.
A expectativa da administração municipal é que as medidas contribuam para reduzir o tempo de espera por consultas e melhorar o fluxo de atendimento na rede pública, facilitando o acesso dos pacientes aos serviços de saúde.
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