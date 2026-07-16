Os moradores de Araçatuba passarão a contar com prazos máximos para o agendamento de consultas médicas na rede pública de saúde. A lei que regulamenta os tempos de espera foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (16) e começará a valer na segunda quinzena de agosto, após o período de adaptação previsto para a administração municipal.

A promulgação foi realizada pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor (Podemos), após a aprovação do projeto pelo Legislativo.

Pelas novas regras, as consultas eletivas deverão ser agendadas em até 30 dias após a solicitação do paciente. Já as consultas de retorno terão prazo máximo de 15 dias, respeitando a necessidade de realização de exames e da análise de seus resultados.

Atendimento prioritário