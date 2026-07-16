Os moradores de Brejo Alegre que possuem imóveis financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) terão uma oportunidade para resolver pendências e esclarecer dúvidas neste sábado (18). A Gerência Regional da companhia promoverá um plantão de atendimento das 8h30 às 12h, na Rua das Palmeiras, ao lado do Fundo Social.
O principal destaque da ação é o programa Novação, que permite aos mutuários renegociar as condições do financiamento habitacional. A iniciativa oferece a possibilidade de revisar o contrato, adequando as parcelas à renda familiar e proporcionando condições mais acessíveis para a continuidade do pagamento.
Entre os benefícios estão a redução do saldo devedor, a definição de parcelas fixas até o encerramento do contrato e uma organização financeira mais segura para as famílias atendidas.
O programa é voltado tanto para mutuários que possuem prestações em atraso e desejam regularizar a situação quanto para aqueles que estão em dia com os pagamentos, mas pretendem melhorar as condições do financiamento. A medida é válida para contratos habitacionais ativos da CDHU.
Para realizar a simulação e verificar a possibilidade de adesão, será necessário apresentar RG e CPF ou CNH, os três últimos comprovantes de renda, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), declaração de benefício do INSS, quando aplicável, além da declaração de quitação de débitos condominiais e da certidão negativa de débitos do IPTU.
Durante o plantão, a equipe da CDHU também oferecerá outros serviços, como emissão de segunda via de boletos, negociação de parcelas em atraso, atualização cadastral e esclarecimento de dúvidas relacionadas aos contratos habitacionais.
O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.
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