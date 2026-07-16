Os moradores de Brejo Alegre que possuem imóveis financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) terão uma oportunidade para resolver pendências e esclarecer dúvidas neste sábado (18). A Gerência Regional da companhia promoverá um plantão de atendimento das 8h30 às 12h, na Rua das Palmeiras, ao lado do Fundo Social.

O principal destaque da ação é o programa Novação, que permite aos mutuários renegociar as condições do financiamento habitacional. A iniciativa oferece a possibilidade de revisar o contrato, adequando as parcelas à renda familiar e proporcionando condições mais acessíveis para a continuidade do pagamento.

Entre os benefícios estão a redução do saldo devedor, a definição de parcelas fixas até o encerramento do contrato e uma organização financeira mais segura para as famílias atendidas.