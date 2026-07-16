Em uma sessão extraordinária que mobilizou a população e foi marcada por intensos debates, a Câmara Municipal de Rubiácea decidiu, na noite desta quarta-feira (15), pela cassação dos mandatos dos vereadores Manoel dos Santos Vieira (Mané do Burro) e Fernando Henrique Paula de Souza dos Santos (Nando), ambos filiados ao Partido Liberal (PL). Os dois eram os únicos representantes da oposição no Legislativo municipal.

A decisão foi tomada após os vereadores serem alvo de uma Comissão Processante (CP), instaurada para apurar suposta quebra de decoro parlamentar. Ao final da investigação, o relatório concluiu que ambos teriam disseminado informações falsas relacionadas à legislação aprovada pela própria Câmara.

O parecer foi levado ao plenário e recebeu aprovação por sete votos favoráveis à cassação e apenas um contrário, resultado que determinou a perda imediata dos mandatos eletivos.