Em uma sessão extraordinária que mobilizou a população e foi marcada por intensos debates, a Câmara Municipal de Rubiácea decidiu, na noite desta quarta-feira (15), pela cassação dos mandatos dos vereadores Manoel dos Santos Vieira (Mané do Burro) e Fernando Henrique Paula de Souza dos Santos (Nando), ambos filiados ao Partido Liberal (PL). Os dois eram os únicos representantes da oposição no Legislativo municipal.
A decisão foi tomada após os vereadores serem alvo de uma Comissão Processante (CP), instaurada para apurar suposta quebra de decoro parlamentar. Ao final da investigação, o relatório concluiu que ambos teriam disseminado informações falsas relacionadas à legislação aprovada pela própria Câmara.
O parecer foi levado ao plenário e recebeu aprovação por sete votos favoráveis à cassação e apenas um contrário, resultado que determinou a perda imediata dos mandatos eletivos.
Votaram pela cassação os vereadores Alex José de Oliveira, Elaine Cristina Silvino Ribeiro, Luís Fernando Luccas de Oliveira, Mateus Alves de Oliveira, Rodrigo Dias de Carvalho, Sandra Maria Guirao e Victor Tadeu Dessotti Baraldi. O único voto contrário foi do vereador Laércio Luiz de França, que ocupava temporariamente a cadeira de Mané do Burro durante o andamento do processo.
Já o suplente Wilson de Novais Junior, convocado para substituir provisoriamente Fernando Henrique na sessão de julgamento, não compareceu. Outro parlamentar, Oquicêncio de Souza, foi impedido de participar da votação em razão de parentesco com o autor da denúncia, conforme prevê a legislação.
Entenda o caso
O procedimento teve início após um morador do município protocolar uma denúncia contra os dois vereadores. O documento apontava que ambos divulgaram vídeos nas redes sociais afirmando que a Prefeitura estaria realizando contratações de servidores à margem do concurso público, fazendo referência à Lei Municipal nº 2.077/2026.
Segundo a representação, as declarações apresentariam uma interpretação equivocada da norma. O texto da lei, conforme destacado na denúncia, autoriza apenas contratações temporárias para atender situações excepcionais de interesse público, mecanismo previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.
O denunciante ainda sustentou que a legislação preserva o direito dos candidatos aprovados em concurso público, garantindo o respeito à ordem de classificação quando houver vagas disponíveis.
Para a Comissão Processante, as manifestações dos parlamentares acabaram provocando insegurança entre candidatos aprovados em concursos e induzindo parte da população a acreditar que a administração municipal estaria descumprindo a legislação.
Defesa tentou reverter decisão
Durante a sessão, a defesa dos vereadores foi conduzida pelo advogado Luiz Guilherme Testi, que realizou sustentação oral por aproximadamente duas horas. A defesa argumentou pela improcedência da denúncia e pediu o arquivamento do processo, sustentando que não houve quebra de decoro parlamentar.
Apesar das alegações, a maioria dos vereadores acompanhou o parecer da Comissão Processante e confirmou a cassação dos mandatos.
Perda dos cargos é imediata
Com a conclusão da votação, o presidente da Câmara assinou os Decretos Legislativos nº 03/2026 e nº 04/2026, oficializando a perda imediata dos cargos ocupados por Mané do Burro e Fernando Henrique.
A Mesa Diretora também determinou a comunicação da decisão à Justiça Eleitoral para atualização dos registros dos parlamentares e deu início aos procedimentos para convocação dos suplentes, que deverão assumir as vagas deixadas pelos vereadores cassados.
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