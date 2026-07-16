A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou à reportagem que o detento Denis Renato Seabra, de 43 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (13), na Santa Casa de Araçatuba, onde permanecia internado havia aproximadamente um mês para tratamento de saúde.
Em resposta encaminhada a reportagem, a SAP informou que o custodiado estava hospitalizado para tratamento de uma doença, mas, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulgou qual era o quadro clínico, tampouco detalhes do prontuário médico ou do histórico da execução penal.
Segundo a nota oficial, todas as providências administrativas foram adotadas após o falecimento e os familiares foram comunicados.
A reportagem também apurou, junto à Santa Casa de Araçatuba, que após a confirmação da morte o corpo foi liberado diretamente aos familiares por intermédio de uma funerária, sem necessidade de encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML). O hospital não forneceu informações sobre a causa do óbito, em respeito ao sigilo médico.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado para comunicar a morte, Denis Renato Seabra havia dado entrada no Hospital Geral de Mirandópolis no dia 10 de junho, por um motivo que não foi informado. Três dias depois, em 13 de junho, ele foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba.
Ainda conforme o registro policial, o preso passou por um procedimento cirúrgico em 22 de junho e permaneceu internado sob acompanhamento médico até falecer pouco após a meia-noite de segunda-feira. A causa da morte não consta no boletim.
Condenação por homicídio
Denis Renato Seabra cumpria pena na Penitenciária III de Lavínia após ser condenado pelo assassinato de Alan Roberto Costa, de 40 anos, crime ocorrido em 24 de janeiro de 2020, em um posto de combustíveis localizado no cruzamento das ruas Aguapeí e Bolívia, em Araçatuba.
Segundo a denúncia do Ministério Público, autor e vítima se conheciam e haviam discutido enquanto consumiam bebidas em um bar da Rua Marcílio Dias. Durante o desentendimento, a vítima teria retirado um copo das mãos de Seabra e o agredido com um tapa no rosto.
Após deixar o estabelecimento, Alan seguiu até o posto de combustíveis, onde costumava permanecer. Conforme depoimento de uma testemunha, Seabra se aproximou da vítima por trás, a abraçou e efetuou seis disparos de arma de fogo.
O réu foi condenado inicialmente pelo Tribunal do Júri em 2022. A defesa recorreu da sentença e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o julgamento, determinando que um novo júri fosse realizado.
No novo julgamento, realizado em outubro de 2025, os jurados voltaram a reconhecer a responsabilidade de Seabra pelo crime. Ele foi condenado a 16 anos, 9 meses e 18 dias de prisão, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.
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