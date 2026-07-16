A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou à reportagem que o detento Denis Renato Seabra, de 43 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (13), na Santa Casa de Araçatuba, onde permanecia internado havia aproximadamente um mês para tratamento de saúde.

Em resposta encaminhada a reportagem, a SAP informou que o custodiado estava hospitalizado para tratamento de uma doença, mas, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulgou qual era o quadro clínico, tampouco detalhes do prontuário médico ou do histórico da execução penal.

Segundo a nota oficial, todas as providências administrativas foram adotadas após o falecimento e os familiares foram comunicados.