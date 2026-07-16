A Prefeitura de Birigui informou que não pretende suspender nem alterar o convênio que permite o trabalho de reeducandos do Centro de Ressocialização (CR) em serviços públicos do município, mesmo após a fuga de três detentos registrada na tarde de quarta-feira (15).
O posicionamento foi enviado à Folha da Região na tarde desta quinta-feira (16) após a reportagem questionar quantos reeducandos atuam atualmente na cidade, como é feito o acompanhamento desses trabalhadores e se o episódio provocaria mudanças na parceria.
Segundo a administração municipal, o convênio foi firmado em 2020 entre a Prefeitura, o CR de Birigui e a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap). O acordo prevê até 85 postos de trabalho para reeducandos do regime semiaberto. Atualmente, cerca de 64 participantes prestam serviços diariamente ao município.
Os reeducandos atuam em atividades de conservação, limpeza, pintura e execução de obras públicas. De acordo com a Prefeitura, os trabalhos são realizados com acompanhamento de servidores municipais. Todos usam tornozeleira eletrônica, com monitoramento em tempo real feito pela unidade prisional, além de fiscalizações periódicas de órgãos estaduais de segurança.
Sobre a fuga, a Prefeitura afirmou que o caso ocorreu ao término do expediente, em dependências do município, durante fiscalização de rotina realizada pela própria unidade prisional. Ainda conforme a nota, as medidas de acompanhamento e segurança previstas foram cumpridas, sem constatação de falha na supervisão por parte dos servidores municipais.
A manifestação ocorre um dia após três internos do CR fugirem enquanto participavam de um serviço de limpeza em uma praça da região central de Birigui. Conforme apurado anteriormente pela Folha, eles teriam rompido as tornozeleiras eletrônicas e deixado o local antes de retornar à unidade prisional.
Até a última atualização da matéria anterior, os três ainda não haviam sido localizados. A Prefeitura defendeu a continuidade da parceria e afirmou que o convênio tem “relevante interesse público”, por unir a realização de serviços essenciais à cidade ao processo de ressocialização dos reeducandos.
Ainda segundo a administração municipal, as atividades seguem normalmente, sem interrupções.
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