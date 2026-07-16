A Prefeitura de Birigui informou que não pretende suspender nem alterar o convênio que permite o trabalho de reeducandos do Centro de Ressocialização (CR) em serviços públicos do município, mesmo após a fuga de três detentos registrada na tarde de quarta-feira (15).

O posicionamento foi enviado à Folha da Região na tarde desta quinta-feira (16) após a reportagem questionar quantos reeducandos atuam atualmente na cidade, como é feito o acompanhamento desses trabalhadores e se o episódio provocaria mudanças na parceria.

Segundo a administração municipal, o convênio foi firmado em 2020 entre a Prefeitura, o CR de Birigui e a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap). O acordo prevê até 85 postos de trabalho para reeducandos do regime semiaberto. Atualmente, cerca de 64 participantes prestam serviços diariamente ao município.