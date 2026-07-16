Um sarjetão recém-construído pela Prefeitura de Birigui foi danificado depois que um motociclista desrespeitou a sinalização de interdição e passou sobre o concreto ainda fresco. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (15), no cruzamento da rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira com a rua Victor San Miguel, no Jardim São Genaro.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram a ação. Nas imagens, o motociclista aparece entrando na contramão e avançando pelo trecho interditado, que havia sido bloqueado justamente para permitir a cura do concreto.

Com a passagem da moto, parte da estrutura recém-executada foi danificada, comprometendo o acabamento do serviço. Por causa disso, a equipe responsável pela obra precisará retornar ao local para fazer os reparos necessários.