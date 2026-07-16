16 de julho de 2026
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BIRIGUI

Motociclista ignora interdição e danifica concreto recém-feito

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motociclista ignora bloqueio e estraga obra em Birigui
Motociclista ignora bloqueio e estraga obra em Birigui

Um sarjetão recém-construído pela Prefeitura de Birigui foi danificado depois que um motociclista desrespeitou a sinalização de interdição e passou sobre o concreto ainda fresco. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (15), no cruzamento da rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira com a rua Victor San Miguel, no Jardim São Genaro.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram a ação. Nas imagens, o motociclista aparece entrando na contramão e avançando pelo trecho interditado, que havia sido bloqueado justamente para permitir a cura do concreto.

Com a passagem da moto, parte da estrutura recém-executada foi danificada, comprometendo o acabamento do serviço. Por causa disso, a equipe responsável pela obra precisará retornar ao local para fazer os reparos necessários.

A Prefeitura de Birigui reforçou que o respeito à sinalização em áreas de obras é essencial para evitar acidentes, proteger trabalhadores e preservar investimentos feitos com recursos públicos.

A orientaçao aos motoristas, motociclistas e pedestres a redobrarem a atenção ao circular por trechos em manutenção, respeitando bloqueios temporários e desvios indicados.

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