Um sarjetão recém-construído pela Prefeitura de Birigui foi danificado depois que um motociclista desrespeitou a sinalização de interdição e passou sobre o concreto ainda fresco. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (15), no cruzamento da rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira com a rua Victor San Miguel, no Jardim São Genaro.
Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram a ação. Nas imagens, o motociclista aparece entrando na contramão e avançando pelo trecho interditado, que havia sido bloqueado justamente para permitir a cura do concreto.
Com a passagem da moto, parte da estrutura recém-executada foi danificada, comprometendo o acabamento do serviço. Por causa disso, a equipe responsável pela obra precisará retornar ao local para fazer os reparos necessários.
A Prefeitura de Birigui reforçou que o respeito à sinalização em áreas de obras é essencial para evitar acidentes, proteger trabalhadores e preservar investimentos feitos com recursos públicos.
A orientaçao aos motoristas, motociclistas e pedestres a redobrarem a atenção ao circular por trechos em manutenção, respeitando bloqueios temporários e desvios indicados.
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