O sonho de estudar no exterior parecia distante para o estudante João Pedro Oliveira Rocha, de 16 anos. Aluno do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Stélio Machado Loureiro, em Birigui, ele sempre frequentou escolas públicas e nunca imaginou que a dedicação aos estudos o levaria a atravessar o mundo.
Na semana passada, porém, a realidade mudou: João Pedro embarcou para a Austrália, onde permanecerá por três meses participando do programa de intercâmbio Prontos pro Mundo, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).
A notícia da seleção chegou de forma inesperada. Quem contou foi a coordenadora de sua antiga escola, da qual ele havia saído para estudar em uma unidade de ensino em período parcial e, assim, poder ingressar no mercado de trabalho.
"No começo, eu nem acreditei que tinha sido selecionado. Foi uma mistura de felicidade e surpresa. Sempre sonhei com uma oportunidade como essa, então foi um momento inesquecível", relembra.
Embora nunca tivesse planejado um intercâmbio internacional, João Pedro sempre acreditou que o esforço poderia abrir caminhos.
"Sempre estudei em escola pública e aproveitava ao máximo as oportunidades que surgiam, me dedicando bastante. Sinceramente, não passava pela minha cabeça que um dia eu faria um intercâmbio internacional, mas nunca deixei de acreditar que o esforço poderia abrir portas."
Para conquistar a vaga, o estudante precisou passar por um processo seletivo rigoroso. Além do bom desempenho escolar, foi necessário manter frequência nas aulas, obter boa nota no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), concluir atividades na plataforma digital de inglês e ser aprovado em uma prova específica que definiu os intercambistas.
"O processo teve várias etapas, que exigiram compromisso, desempenho e responsabilidade. A prova que valia a vaga foi um desafio, mas consegui manter a calma e fazer tudo com o máximo de concentração."
A conquista foi motivo de comemoração dentro de casa. "Quando contei para minha família, eles ficaram muito felizes e orgulhosos pela minha conquista."
Primeiros dias do outro lado do mundo
O embarque foi marcado por uma mistura de sentimentos. Ansiedade, expectativa e entusiasmo acompanharam João Pedro até a Austrália.
"Fiquei muito ansioso, mas também muito empolgado, porque sabia que estava vivendo uma experiência única." Nos primeiros dias no país, algumas diferenças chamaram sua atenção imediatamente. "Fiquei impressionado com a organização, a limpeza das cidades e a diversidade cultural. Também chamou minha atenção a forma como as pessoas respeitam as regras e convivem com diferentes culturas."
Como acontece com muitos intercambistas, o idioma representou um dos primeiros desafios. A adaptação, no entanto, vem acontecendo de forma gradual. "No início foi difícil, principalmente por causa do inglês. Mas, aos poucos, fui ganhando confiança para me comunicar. A convivência com pessoas de diferentes nacionalidades tem sido muito enriquecedora e estou aprendendo bastante todos os dias."
A experiência também tem proporcionado contato com um modelo de ensino diferente daquele vivenciado no Brasil. "Percebi que os alunos têm bastante autonomia e são incentivados a participar das aulas de forma ativa. As atividades costumam ser mais práticas e focadas no desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade."
Educação que transforma
Durante os três meses de intercâmbio, João Pedro pretende muito mais do que aperfeiçoar o inglês. "Quero conhecer novas formas de ensino e ampliar minha visão de mundo. Na vida pessoal, espero me tornar mais independente, responsável e preparado para enfrentar novos desafios."
A vivência internacional também já influencia seus planos para o futuro. "Essa experiência me mostra que existem muitas possibilidades e me motiva a continuar estudando, buscando novas oportunidades e investindo na minha formação. Também me faz acreditar ainda mais no meu potencial."
Ao pensar nos colegas que sonham em seguir o mesmo caminho, o estudante deixa um recado simples, mas carregado de significado. "Eu diria para nunca desistirem dos seus sonhos. Muitas vezes pensamos que certas oportunidades não são para nós, mas, com dedicação, esforço e persistência, elas podem acontecer. Acreditem em vocês, estudem, aproveitem as oportunidades e não tenham medo de tentar."
Quando retornar ao Brasil, João Pedro espera trazer na bagagem muito mais do que lembranças da Austrália. "Espero voltar com muito aprendizado, novas ideias e uma visão de mundo mais ampla. Quero compartilhar tudo o que vivi, incentivar outros estudantes a acreditarem em seus sonhos e mostrar que a educação pode transformar vidas e abrir portas para o mundo."
Prontos Pro mundo
O Prontos pro Mundo é um programa de intercâmbio internacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que oferece bolsas de estudo para estudantes da rede estadual em países de língua inglesa, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda e Reino Unido.
Os participantes são selecionados com base no desempenho escolar, na frequência, nos resultados do Saresp e em etapas de avaliação de inglês. Antes do embarque, todos participam de um curso intensivo de idioma oferecido pela própria Seduc.
Durante o intercâmbio, os estudantes frequentam escolas de Ensino Médio no país de destino e ficam hospedados em casas de famílias anfitriãs, vivenciando a cultura local e aprimorando a fluência na língua inglesa.
Para João Pedro, a oportunidade representa a prova de que a educação pública pode levar um estudante de Birigui a conquistar o mundo. E, quando voltar, ele pretende mostrar que esse caminho também pode ser percorrido por muitos outros jovens.
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