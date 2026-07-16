O sonho de estudar no exterior parecia distante para o estudante João Pedro Oliveira Rocha, de 16 anos. Aluno do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Stélio Machado Loureiro, em Birigui, ele sempre frequentou escolas públicas e nunca imaginou que a dedicação aos estudos o levaria a atravessar o mundo.

Na semana passada, porém, a realidade mudou: João Pedro embarcou para a Austrália, onde permanecerá por três meses participando do programa de intercâmbio Prontos pro Mundo, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

A notícia da seleção chegou de forma inesperada. Quem contou foi a coordenadora de sua antiga escola, da qual ele havia saído para estudar em uma unidade de ensino em período parcial e, assim, poder ingressar no mercado de trabalho.