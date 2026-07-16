A crescente quantidade de denúncias de maus-tratos contra animais tem escancarado um problema enfrentado por Araçatuba: a falta de locais para acolher cães e gatos resgatados. A situação já afeta não apenas as organizações de proteção animal, mas também o próprio poder público, que enfrenta dificuldades para retirar animais de situações de risco por falta de espaço para abrigá-los.

Uma das principais ONGs da cidade, que há mais de 15 anos atua no resgate, tratamento e adoção de cães e gatos, vive atualmente um dos momentos mais críticos de sua história. São mais de 200 animais acolhidos, número muito acima da capacidade do abrigo. Alguns cães precisaram ser levados para hotéis e muitos voluntários mantêm animais em lares temporários para evitar que fiquem desassistidos.

Segundo a voluntária Mariana Calarge, a sensação é de que o trabalho nunca termina. "A gente pega uma ninhada, consegue doar dez animais, todos castrados ou com castração garantida, e na semana seguinte chegam mais dez. É uma bola de neve sem fim. Cada voluntário tenta ajudar como pode, levando animais para casa, mas todos os protetores estão saturados", relata.