A Justiça de Araçatuba realiza, nesta sexta-feira (17), a partir das 9h, mais uma audiência de instrução do processo que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti. A sessão será realizada por videoconferência e deverá dar continuidade à fase de produção de provas do processo.
Nesta etapa, estão previstos os depoimentos de duas testemunhas de defesa, além da oitiva do delegado responsável pela condução do inquérito policial. Também devem ser interrogados os dois réus, o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida.
A audiência dá sequência aos trabalhos iniciados no começo do ano, quando a instrução não pôde ser concluída após um pedido do Ministério Público. Na ocasião, três testemunhas de acusação foram ouvidas, mas uma testemunha considerada importante pela Promotoria não foi localizada. O pedido para que ela fosse ouvida antes do encerramento da instrução foi aceito pela Justiça, o que motivou a designação de uma nova audiência.
Durante a última sessão, uma das testemunhas afirmou que Carolina Silva de Almeida estava sentada no colo de Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior no momento do atropelamento. A mesma testemunha também declarou que o magistrado apresentava odor etílico na ocasião.
Os dois respondem ao processo por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e permanecem em liberdade.
Com a realização da audiência desta sexta-feira, a expectativa é que seja encerrada a fase de instrução do processo. Após a conclusão dos depoimentos e dos interrogatórios, caberá ao juiz responsável decidir se há indícios suficientes para pronunciar os réus e levá-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, como defende o Ministério Público.
Relembre o caso
Thaís Bonatti morreu após ser atropelada em julho do ano passado, em Araçatuba. Ela seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atropelada pelo juiz aposentado. Ele chegou a ser preso em flagrante, já que exame clínico no Instituto Médico Legal apontou que estaria embriagado.
Um dia depois, ele foi colocado em liberdade após pagar R$ 40 mil de fiança. Ainda segundo o registro na época, Carolina estava seminua e sentada no colo do réu no momento do acidente. Bonatti chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois.
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