A Justiça de Araçatuba realiza, nesta sexta-feira (17), a partir das 9h, mais uma audiência de instrução do processo que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti. A sessão será realizada por videoconferência e deverá dar continuidade à fase de produção de provas do processo.

Nesta etapa, estão previstos os depoimentos de duas testemunhas de defesa, além da oitiva do delegado responsável pela condução do inquérito policial. Também devem ser interrogados os dois réus, o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior e Carolina Silva de Almeida.

A audiência dá sequência aos trabalhos iniciados no começo do ano, quando a instrução não pôde ser concluída após um pedido do Ministério Público. Na ocasião, três testemunhas de acusação foram ouvidas, mas uma testemunha considerada importante pela Promotoria não foi localizada. O pedido para que ela fosse ouvida antes do encerramento da instrução foi aceito pela Justiça, o que motivou a designação de uma nova audiência.