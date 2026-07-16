A Polícia Militar capturou, na quarta-feira (15), dois homens procurados pela Justiça em diferentes bairros de Araçatuba. Um deles era foragido por homicídio e o outro por associação para o tráfico de drogas.

A primeira prisão foi realizada por equipes da Força Tática, após informações sobre o paradeiro de um procurado pela Justiça. O homem foi localizado e abordado na Rua Luís Carlos Fontana Dini, no Jardim Moreira. Durante consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Horas depois, policiais militares da Rocam abordaram outro suspeito durante patrulhamento na Rua Antônio Falcetti, no bairro São José. Após pesquisa nos sistemas, foi constatado que ele era procurado pela Justiça pelo crime de associação para o tráfico de drogas.