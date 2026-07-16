Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quarta-feira (15), em Penápolis, após ser flagrado com drogas. Na residência dele, a Polícia Militar encontrou mais de 268 gramas de maconha, além de materiais utilizados para o preparo e a comercialização dos entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante patrulhamento na Rua José Pinto de Almeida, no bairro São João. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou esconder um objeto. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha.

Na consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça em razão de condenação pelos artigos 303 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.