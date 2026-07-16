Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de quarta-feira (15), em Penápolis, após ser flagrado com drogas. Na residência dele, a Polícia Militar encontrou mais de 268 gramas de maconha, além de materiais utilizados para o preparo e a comercialização dos entorpecentes.
Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante patrulhamento na Rua José Pinto de Almeida, no bairro São João. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou esconder um objeto. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha.
Na consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça em razão de condenação pelos artigos 303 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Questionado pelos policiais, ele informou que havia mais drogas em sua residência e autorizou a entrada da equipe. No imóvel, foram encontradas diversas porções de maconha já fracionadas e prontas para a venda, além de uma balança de precisão, uma tesoura e um aparelho celular.
Ao todo, foram apreendidos 268,07 gramas de maconha, um celular, uma balança de precisão e uma tesoura. O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada pelos crimes de tráfico de drogas e captura de procurado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
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