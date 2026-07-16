Quatro municípios da região administrativa de Araçatuba receberam, juntos, cerca de R$ 212 mil por meio do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI), mecanismo previsto para apoiar investimentos em saneamento básico e obras de infraestrutura.
De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo, os recursos fazem parte dos repasses realizados aos municípios habilitados no fundo. Em todo o estado, 220 cidades já receberam valores que, somados, chegam a aproximadamente R$ 3,6 bilhões.
Na região, foram contemplados os municípios de Brejo Alegre, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal e Glicério.
Os recursos do FMSAI podem ser aplicados em obras de saneamento, drenagem urbana, infraestrutura, habitação e outras ações previstas na legislação que regulamenta o fundo.
Segundo a agência, outros municípios ainda podem aderir ao mecanismo, desde que atendam aos requisitos exigidos, como a criação do Fundo Municipal de Saneamento, a existência de plano atualizado para o setor e a aprovação da habilitação pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).
Após a habilitação, os municípios passam a receber regularmente os repasses previstos no contrato de concessão dos serviços de saneamento.
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