Quatro municípios da região administrativa de Araçatuba receberam, juntos, cerca de R$ 212 mil por meio do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI), mecanismo previsto para apoiar investimentos em saneamento básico e obras de infraestrutura.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo, os recursos fazem parte dos repasses realizados aos municípios habilitados no fundo. Em todo o estado, 220 cidades já receberam valores que, somados, chegam a aproximadamente R$ 3,6 bilhões.

Na região, foram contemplados os municípios de Brejo Alegre, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal e Glicério.