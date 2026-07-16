A Prefeitura de Lucélia, cidade a aproximadamente 90 km de Araçatuba, publicou um novo edital de processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal. Os salários podem chegar a R$ 3.639,48, conforme o cargo.

As oportunidades contemplam candidatos alfabetizados e profissionais com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Entre as funções disponíveis, estão Auxiliar de Manutenção de Prédios Públicos e Logradouros, Auxiliar de Serviço de Merenda, Guarda Noturno, Agente de Zoonoses, Escriturário, Fiscal de Posturas, Fiscal Tributário, Auxiliar de Enfermagem, Advogado, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Monitor I e Nutricionista.