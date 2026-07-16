A Prefeitura de Lucélia, cidade a aproximadamente 90 km de Araçatuba, publicou um novo edital de processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro reserva em diversas áreas da administração municipal. Os salários podem chegar a R$ 3.639,48, conforme o cargo.
As oportunidades contemplam candidatos alfabetizados e profissionais com níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Entre as funções disponíveis, estão Auxiliar de Manutenção de Prédios Públicos e Logradouros, Auxiliar de Serviço de Merenda, Guarda Noturno, Agente de Zoonoses, Escriturário, Fiscal de Posturas, Fiscal Tributário, Auxiliar de Enfermagem, Advogado, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Monitor I e Nutricionista.
Os vencimentos variam de R$ 1.622,26 a R$ 3.639,48, conforme a função e a carga horária, que pode ser de 10 a 44 horas semanais.
As inscrições permanecem abertas até o dia 26 de julho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas de participação variam conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, composta por 30 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 16 de agosto, em dois períodos.
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