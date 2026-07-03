Três detentos do Centro de Ressocialização (CR) de Birigui escaparam na tarde de quarta-feira (15), enquanto participavam de um serviço de limpeza em uma praça localizada na região central do município.

Segundo as informações apuradas, os internos realizavam a atividade por meio de um convênio firmado entre a unidade prisional e a Prefeitura de Birigui, dentro do programa de trabalho externo destinado a presos que cumprem os requisitos previstos na legislação.

Durante o expediente, os três teriam rompido as tornozeleiras eletrônicas utilizadas para monitoramento e deixado o local antes do encerramento da jornada. Eles não retornaram ao Centro de Ressocialização e passaram a ser considerados foragidos.