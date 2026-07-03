16 de julho de 2026
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FUGA EM BIRIGUI

3 detentos rompem tornozeleiras e fogem durante trabalho externo

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Presos participavam de atividade de limpeza em praça pública quando deixaram o local; buscas seguem para localizá-los.
Presos participavam de atividade de limpeza em praça pública quando deixaram o local; buscas seguem para localizá-los.

Três detentos do Centro de Ressocialização (CR) de Birigui escaparam na tarde de quarta-feira (15), enquanto participavam de um serviço de limpeza em uma praça localizada na região central do município.

Segundo as informações apuradas, os internos realizavam a atividade por meio de um convênio firmado entre a unidade prisional e a Prefeitura de Birigui, dentro do programa de trabalho externo destinado a presos que cumprem os requisitos previstos na legislação.

Durante o expediente, os três teriam rompido as tornozeleiras eletrônicas utilizadas para monitoramento e deixado o local antes do encerramento da jornada. Eles não retornaram ao Centro de Ressocialização e passaram a ser considerados foragidos.

Até a última atualização, nenhum dos detentos havia sido localizado. A Prefeitura de Birigui não se pronunciou sobre o assunto.

O trabalho externo é um benefício previsto na Lei de Execução Penal e pode ser concedido a pessoas privadas de liberdade que atendem às exigências estabelecidas pelo Poder Judiciário e pela administração penitenciária. A medida integra o processo de ressocialização e permite a realização de atividades em órgãos públicos e instituições conveniadas, mediante fiscalização e regras específicas.

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