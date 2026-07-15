Araçatuba se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos solidários mais aguardados do calendário local. Nos dias 24 e 25 de julho, o Fundo Social de Solidariedade promove a 2ª Festa das Ações, iniciativa que une entretenimento, cultura e responsabilidade social em benefício de instituições que realizam trabalhos essenciais junto à população.

A programação acontecerá no Bosque da ABQM, dentro do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com entrada gratuita. Na sexta-feira (24), as atividades serão realizadas das 19h às 23h. Já no sábado (25), o público poderá aproveitar o evento das 16h às 23h. O acesso será pelo Portão 11 do recinto.

Gastronomia será um dos destaques

Quem visitar a Festa das Ações encontrará uma ampla praça de alimentação comandada pelas próprias entidades participantes. Cada instituição ficará responsável por uma barraca, oferecendo diversas opções gastronômicas para o público.