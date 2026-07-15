Araçatuba se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos solidários mais aguardados do calendário local. Nos dias 24 e 25 de julho, o Fundo Social de Solidariedade promove a 2ª Festa das Ações, iniciativa que une entretenimento, cultura e responsabilidade social em benefício de instituições que realizam trabalhos essenciais junto à população.
A programação acontecerá no Bosque da ABQM, dentro do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com entrada gratuita. Na sexta-feira (24), as atividades serão realizadas das 19h às 23h. Já no sábado (25), o público poderá aproveitar o evento das 16h às 23h. O acesso será pelo Portão 11 do recinto.
Gastronomia será um dos destaques
Quem visitar a Festa das Ações encontrará uma ampla praça de alimentação comandada pelas próprias entidades participantes. Cada instituição ficará responsável por uma barraca, oferecendo diversas opções gastronômicas para o público.
Entre os pratos confirmados estão pastel, arroz carreteiro, costela de chão, espetinhos, lanche de pernil, cachorro-quente, batata frita, yakissoba, pamonha, curau, doces, bebidas e outras delícias típicas.
Além de saborear os alimentos, os visitantes estarão contribuindo diretamente com as entidades, já que toda a arrecadação será revertida para a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pelas organizações participantes.
Cultura, música e lazer para toda a família
A programação também contará com atrações culturais voltadas para todas as idades. A Secretaria Municipal de Cultura prepara apresentações musicais, dança, fanfarras, manifestações artísticas e shows sertanejos, transformando o espaço em um grande ponto de encontro para famílias de Araçatuba e região.
Outra atração será a feira de artesanato, que reunirá expositores locais e trabalhos produzidos por artistas da cidade.
Evento fortalece instituições sociais
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o trabalho realizado por entidades que atendem crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao participar da festa, o público contribui diretamente para a continuidade dessas ações.
A primeira-dama e presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, destacou que o evento foi planejado para reunir solidariedade, cultura e lazer em um único espaço.
Segundo ela, a expectativa é oferecer dois dias de convivência, entretenimento e apoio às instituições que desempenham papel fundamental na comunidade.
Entidades confirmadas
Entre as organizações que já confirmaram participação estão a AACC, Abac, Abrigo Ismael, Albergue Noturno Senhor Bom Jesus da Lapa, Acrepom, AMA, Santa Casa de Araçatuba, Apae, Asilo São Vicente, Instituto Cristão Crescer, Lar Caminho de Nazaré, Ritinha Prates, Lar da Velhice, Lar São João, Amor Exigente, LBV, Associação Nipo-Brasileira, Associação Equo Araçatuba e diversas outras instituições beneficentes.
Com expectativa de grande público, a Festa das Ações chega à sua segunda edição reforçando a união entre a comunidade e as entidades que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas em Araçatuba.
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