A Polícia Civil de Birigui concluiu a investigação que apurou o desvio de cargas de bananas pertencentes a uma distribuidora instalada em Araçatuba e indiciou um motorista da empresa pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança. De acordo com a apuração, o funcionário teria utilizado a função que exercia para retirar parte da mercadoria durante as entregas e revendê-la a estabelecimentos que não faziam parte da rota oficial.
As investigações indicam que o esquema teria funcionado por pelo menos três meses, causando prejuízos frequentes à empresa. A suspeita surgiu quando grandes redes de supermercados atendidas pelo motorista passaram a comunicar o recebimento incompleto das cargas adquiridas.
Rastreamento revelou desvios de rota
O inquérito foi conduzido pelo delegado Ícaro Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial de Birigui, após o representante da distribuidora registrar ocorrência em junho de 2025.
Antes mesmo de procurar a polícia, a empresa decidiu monitorar o caminhão utilizado pelo funcionário por meio de um sistema de geolocalização. Os relatórios apontaram que o veículo realizava paradas em locais que não faziam parte do itinerário programado para as entregas.
Além dos dados do GPS, o empresário acompanhou parte do trajeto e registrou, por meio de fotografias, o caminhão estacionado em endereços diferentes daqueles previstos para a distribuição da carga.
Mercadoria era entregue a outros comércios
Segundo a investigação, o motorista era responsável por abastecer unidades de três grandes redes de supermercados em Araçatuba e Birigui. Em vez de entregar toda a carga aos clientes da empresa, ele desviava parte das caixas e as comercializava para mercados de menor porte.
Somente em um dos dias analisados pelos investigadores, o motorista teria desviado 18 caixas de bananas. No entanto, conforme a Polícia Civil, o volume retirado das cargas variava entre 18 e 30 caixas por dia, o que pode representar centenas de quilos de frutas desviados durante o período investigado.
Outro detalhe apurado é que o investigado costumava passar pela própria residência durante o expediente. A suspeita é de que o imóvel pudesse estar sendo utilizado como ponto de armazenamento temporário da mercadoria antes da revenda.
Imagens reforçaram as provas
O trabalho policial reuniu uma série de elementos que reforçaram a investigação. Entre eles estão ordens de serviço, registros do sistema de rastreamento, imagens de câmeras de segurança e vídeos que mostram o caminhão realizando descarregamentos em estabelecimentos sem vínculo com a empresa.
Ao analisar as gravações, os policiais identificaram o motorista descarregando caixas características do transporte de produtos hortifrutigranjeiros em pelo menos sete locais diferentes. A identidade dele foi confirmada após comparação das imagens com os registros existentes nos bancos de dados da Polícia Civil.
Os investigadores também cruzaram horários, coordenadas geográficas e o percurso registrado pelo caminhão, reconstruindo toda a movimentação realizada durante as jornadas de trabalho.
Caso foi encaminhado à Justiça
Com base no conjunto de provas reunidas, a Polícia Civil concluiu que o funcionário se aproveitou da confiança depositada pela empresa para praticar furtos de forma continuada, motivo pelo qual foi indiciado por furto qualificado por abuso de confiança.
O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário e, segundo informações apuradas pela reportagem, o Ministério Público já apresentou denúncia contra o investigado. Até o momento, porém, ainda não há confirmação sobre o recebimento da denúncia pela Justiça.
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