A Polícia Civil de Birigui concluiu a investigação que apurou o desvio de cargas de bananas pertencentes a uma distribuidora instalada em Araçatuba e indiciou um motorista da empresa pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança. De acordo com a apuração, o funcionário teria utilizado a função que exercia para retirar parte da mercadoria durante as entregas e revendê-la a estabelecimentos que não faziam parte da rota oficial.

As investigações indicam que o esquema teria funcionado por pelo menos três meses, causando prejuízos frequentes à empresa. A suspeita surgiu quando grandes redes de supermercados atendidas pelo motorista passaram a comunicar o recebimento incompleto das cargas adquiridas.

Rastreamento revelou desvios de rota

O inquérito foi conduzido pelo delegado Ícaro Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial de Birigui, após o representante da distribuidora registrar ocorrência em junho de 2025.