15 de julho de 2026
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FRAUDE NAS ENTREGAS

Motorista é indiciado por desviar cargas de bananas na região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Investigação da Polícia Civil de Birigui aponta que funcionário aproveitava a rota de entregas para vender parte da mercadoria a outros comércios
Investigação da Polícia Civil de Birigui aponta que funcionário aproveitava a rota de entregas para vender parte da mercadoria a outros comércios

A Polícia Civil de Birigui concluiu a investigação que apurou o desvio de cargas de bananas pertencentes a uma distribuidora instalada em Araçatuba e indiciou um motorista da empresa pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança. De acordo com a apuração, o funcionário teria utilizado a função que exercia para retirar parte da mercadoria durante as entregas e revendê-la a estabelecimentos que não faziam parte da rota oficial.

As investigações indicam que o esquema teria funcionado por pelo menos três meses, causando prejuízos frequentes à empresa. A suspeita surgiu quando grandes redes de supermercados atendidas pelo motorista passaram a comunicar o recebimento incompleto das cargas adquiridas.

Rastreamento revelou desvios de rota

O inquérito foi conduzido pelo delegado Ícaro Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial de Birigui, após o representante da distribuidora registrar ocorrência em junho de 2025.

Antes mesmo de procurar a polícia, a empresa decidiu monitorar o caminhão utilizado pelo funcionário por meio de um sistema de geolocalização. Os relatórios apontaram que o veículo realizava paradas em locais que não faziam parte do itinerário programado para as entregas.

Além dos dados do GPS, o empresário acompanhou parte do trajeto e registrou, por meio de fotografias, o caminhão estacionado em endereços diferentes daqueles previstos para a distribuição da carga.

Mercadoria era entregue a outros comércios

Segundo a investigação, o motorista era responsável por abastecer unidades de três grandes redes de supermercados em Araçatuba e Birigui. Em vez de entregar toda a carga aos clientes da empresa, ele desviava parte das caixas e as comercializava para mercados de menor porte.

Somente em um dos dias analisados pelos investigadores, o motorista teria desviado 18 caixas de bananas. No entanto, conforme a Polícia Civil, o volume retirado das cargas variava entre 18 e 30 caixas por dia, o que pode representar centenas de quilos de frutas desviados durante o período investigado.

Outro detalhe apurado é que o investigado costumava passar pela própria residência durante o expediente. A suspeita é de que o imóvel pudesse estar sendo utilizado como ponto de armazenamento temporário da mercadoria antes da revenda.

Imagens reforçaram as provas

O trabalho policial reuniu uma série de elementos que reforçaram a investigação. Entre eles estão ordens de serviço, registros do sistema de rastreamento, imagens de câmeras de segurança e vídeos que mostram o caminhão realizando descarregamentos em estabelecimentos sem vínculo com a empresa.

Ao analisar as gravações, os policiais identificaram o motorista descarregando caixas características do transporte de produtos hortifrutigranjeiros em pelo menos sete locais diferentes. A identidade dele foi confirmada após comparação das imagens com os registros existentes nos bancos de dados da Polícia Civil.

Os investigadores também cruzaram horários, coordenadas geográficas e o percurso registrado pelo caminhão, reconstruindo toda a movimentação realizada durante as jornadas de trabalho.

Caso foi encaminhado à Justiça

Com base no conjunto de provas reunidas, a Polícia Civil concluiu que o funcionário se aproveitou da confiança depositada pela empresa para praticar furtos de forma continuada, motivo pelo qual foi indiciado por furto qualificado por abuso de confiança.

O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário e, segundo informações apuradas pela reportagem, o Ministério Público já apresentou denúncia contra o investigado. Até o momento, porém, ainda não há confirmação sobre o recebimento da denúncia pela Justiça.

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