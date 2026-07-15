Momentos de desespero terminaram em alívio graças à rápida ação de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba. Um bebê de apenas 19 dias de vida foi salvo após se engasgar na tarde de terça-feira (14), durante um patrulhamento realizado na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos.
Os guardas civis municipais Rafael da Silva Custódio e Alberto Lourenço Madeira Júnior cumpriam uma Ordem de Serviço quando foram surpreendidos por um motorista que conduzia um Toyota Corolla. Visivelmente aflito, o homem parou o veículo e pediu socorro, informando que o recém-nascido estava engasgado e apresentava dificuldades para respirar.
Sem perder tempo, o GCM Alberto Lourenço Madeira Júnior iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas, conhecida como manobra de Heimlich para bebês. A técnica foi executada com sucesso, fazendo com que a criança voltasse a respirar.
Enquanto o atendimento era realizado, o GCM Rafael da Silva Custódio ficou responsável por garantir a segurança no trânsito, já que o automóvel permaneceu parado na pista durante o socorro.
Após estabilizar o bebê, a equipe da Guarda Civil Municipal escoltou o veículo até o Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba, garantindo que a criança chegasse rapidamente ao atendimento especializado.
Na unidade de saúde, o recém-nascido foi recebido pela equipe de pediatria. Conforme informações da GCM, ele deu entrada em estado clínico estável e permaneceu sob observação médica.
A ocorrência evidencia a importância do preparo técnico dos agentes de segurança para agir em situações de emergência. A atuação rápida, precisa e coordenada dos guardas foi decisiva para preservar a vida do bebê, transformando momentos de tensão em um desfecho de esperança para toda a família.
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