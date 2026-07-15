Momentos de desespero terminaram em alívio graças à rápida ação de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba. Um bebê de apenas 19 dias de vida foi salvo após se engasgar na tarde de terça-feira (14), durante um patrulhamento realizado na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos.

Os guardas civis municipais Rafael da Silva Custódio e Alberto Lourenço Madeira Júnior cumpriam uma Ordem de Serviço quando foram surpreendidos por um motorista que conduzia um Toyota Corolla. Visivelmente aflito, o homem parou o veículo e pediu socorro, informando que o recém-nascido estava engasgado e apresentava dificuldades para respirar.

Sem perder tempo, o GCM Alberto Lourenço Madeira Júnior iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas, conhecida como manobra de Heimlich para bebês. A técnica foi executada com sucesso, fazendo com que a criança voltasse a respirar.