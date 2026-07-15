15 de julho de 2026
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PRISÃO PREVENTIVA

Homem que agrediu perita e fotógrafo durante perícia é preso

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A captura foi realizada por equipes de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio de policiais civis do 1º Distrito Policial
A captura foi realizada por equipes de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio de policiais civis do 1º Distrito Policial

Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (14), em Penápolis, após ser acusado de agredir uma perita criminal e um fotógrafo da Polícia Científica durante a realização de uma perícia em um caso de violência doméstica.

A captura foi realizada por equipes de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio de policiais civis do 1º Distrito Policial. O suspeito foi localizado no bairro Parque dos Girassóis, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Segundo as investigações, a vítima havia procurado a DDM na segunda-feira (13) para registrar um boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva de urgência. Ela relatou que vinha sendo agredida pelo companheiro e que ele também estava causando danos à residência.

Por receio de uma reação violenta, a mulher pediu que a perícia fosse realizada apenas quando o suspeito não estivesse no imóvel. No entanto, quando a equipe da Polícia Científica chegou ao local, o homem ainda estava na residência.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado se exaltou durante os trabalhos periciais e passou a agredir a perita e um fotógrafo que acompanhava a diligência. O profissional sofreu lesões durante a confusão.

Após as agressões, o homem fugiu montado em um cavalo. Policiais civis e militares iniciaram diligências para localizá-lo, enquanto a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na tarde desta terça-feira, os investigadores localizaram e prenderam o suspeito no bairro Parque dos Girassóis. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações sobre o caso, que reúne acusações de violência doméstica, agressão contra agentes públicos durante o exercício da função e danos ao patrimônio da vítima.

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