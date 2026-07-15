Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (14), em Penápolis, após ser acusado de agredir uma perita criminal e um fotógrafo da Polícia Científica durante a realização de uma perícia em um caso de violência doméstica.

A captura foi realizada por equipes de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio de policiais civis do 1º Distrito Policial. O suspeito foi localizado no bairro Parque dos Girassóis, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Segundo as investigações, a vítima havia procurado a DDM na segunda-feira (13) para registrar um boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva de urgência. Ela relatou que vinha sendo agredida pelo companheiro e que ele também estava causando danos à residência.