Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (14), em Penápolis, após ser acusado de agredir uma perita criminal e um fotógrafo da Polícia Científica durante a realização de uma perícia em um caso de violência doméstica.
A captura foi realizada por equipes de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio de policiais civis do 1º Distrito Policial. O suspeito foi localizado no bairro Parque dos Girassóis, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça.
Segundo as investigações, a vítima havia procurado a DDM na segunda-feira (13) para registrar um boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva de urgência. Ela relatou que vinha sendo agredida pelo companheiro e que ele também estava causando danos à residência.
Por receio de uma reação violenta, a mulher pediu que a perícia fosse realizada apenas quando o suspeito não estivesse no imóvel. No entanto, quando a equipe da Polícia Científica chegou ao local, o homem ainda estava na residência.
De acordo com a Polícia Civil, o investigado se exaltou durante os trabalhos periciais e passou a agredir a perita e um fotógrafo que acompanhava a diligência. O profissional sofreu lesões durante a confusão.
Após as agressões, o homem fugiu montado em um cavalo. Policiais civis e militares iniciaram diligências para localizá-lo, enquanto a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.
Na tarde desta terça-feira, os investigadores localizaram e prenderam o suspeito no bairro Parque dos Girassóis. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações sobre o caso, que reúne acusações de violência doméstica, agressão contra agentes públicos durante o exercício da função e danos ao patrimônio da vítima.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.