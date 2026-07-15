A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta para o aumento do risco de queimadas nos próximos dias devido à previsão de tempo seco e à ausência de chuva até o fim da próxima semana. A partir desta sexta-feira (17), a umidade relativa do ar deve atingir índices iguais ou inferiores a 30%, condição considerada crítica e que favorece o surgimento e a rápida propagação de incêndios em áreas de vegetação.
Além do risco elevado de queimadas, a baixa umidade também pode provocar problemas respiratórios, irritação nos olhos e ressecamento da pele. A orientação é que a população mantenha a hidratação, evite atividades físicas nos horários mais quentes do dia e utilize umidificadores ou recipientes com água para amenizar o ressecamento dos ambientes.
O coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, reforça que o período de estiagem exige atenção redobrada.
"Nesta época do ano, qualquer descuido pode provocar incêndios de grandes proporções. A maioria dos focos começa por ação humana, seja por queima de lixo, limpeza de terrenos ou descarte inadequado de materiais. A prevenção continua sendo a principal ferramenta para proteger vidas, o patrimônio e o meio ambiente."
A Defesa Civil orienta que a população não coloque fogo em folhas, galhos ou lixo, não descarte pontas de cigarro às margens de rodovias e evite qualquer atividade que possa produzir faíscas em áreas de vegetação seca. Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Município reforçou estrutura de combate
Araçatuba chega ao período mais crítico da estiagem com estrutura reforçada para prevenção e resposta aos incêndios florestais. Em junho, o município sediou um encontro regional da Defesa Civil do Estado de São Paulo, reunindo representantes de 43 cidades.
Na ocasião, foram distribuídos mais de 1,7 mil equipamentos destinados ao combate às queimadas, entre abafadores, bombas costais, ferramentas para abertura de aceiros, lanternas, equipamentos de proteção individual e materiais educativos. A iniciativa faz parte da Operação SP Sem Fogo, que busca fortalecer os municípios durante a temporada de estiagem.
Segundo a Defesa Civil, a combinação de altas temperaturas, vegetação seca e baixos índices de umidade exige vigilância constante nas próximas semanas. O órgão reforça que a colaboração da população é fundamental para evitar incêndios que possam atingir áreas rurais, reservas ambientais e até bairros próximos à vegetação.
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