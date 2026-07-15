A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta para o aumento do risco de queimadas nos próximos dias devido à previsão de tempo seco e à ausência de chuva até o fim da próxima semana. A partir desta sexta-feira (17), a umidade relativa do ar deve atingir índices iguais ou inferiores a 30%, condição considerada crítica e que favorece o surgimento e a rápida propagação de incêndios em áreas de vegetação.

Além do risco elevado de queimadas, a baixa umidade também pode provocar problemas respiratórios, irritação nos olhos e ressecamento da pele. A orientação é que a população mantenha a hidratação, evite atividades físicas nos horários mais quentes do dia e utilize umidificadores ou recipientes com água para amenizar o ressecamento dos ambientes.

O coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, reforça que o período de estiagem exige atenção redobrada.