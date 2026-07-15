Uma idosa de 69 anos foi vítima de um roubo violento na noite de terça-feira (14), em Valparaíso. O crime aconteceu por volta das 19h20, na Avenida Manoel Parada de Carvalho, no Jardim Cristal. O suspeito, de 47 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucos minutos após a ação.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela via pública quando foi perseguida por um homem alto, magro, moreno, que usava camiseta clara, bermuda e chinelos. O criminoso a enforcou e a arremessou ao chão antes de fugir levando a bolsa e um telefone celular Samsung.
Após serem acionados, os policiais militares iniciaram buscas com base nas características informadas pela vítima e na direção tomada pelo autor. Durante o patrulhamento, a equipe localizou inicialmente a bolsa da vítima na Rua Tenente Adolfo Padilha, contendo os documentos e cartões bancários.
Na sequência, o suspeito, de 47 anos, foi abordado na Avenida Manoel Parada de Carvalho. Conforme o registro policial, ele afirmou ser usuário de entorpecentes, morador em situação de rua e não soube explicar a origem do dinheiro que carregava, além de portar uma nota de R$ 5 e uma bebida alcoólica.
Submetido ao reconhecimento pessoal, o homem foi prontamente identificado pela vítima como autor do roubo. A bolsa foi devolvida, porém o celular não foi recuperado.
A vítima sofreu lesões na mão, no cotovelo e na perna esquerda em razão da agressão. Apesar dos ferimentos, ela dispensou atendimento médico.
O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por roubo majorado pela subtração de aparelho celular, crime cuja pena é aumentada quando o objeto levado é um telefone móvel. Como a infração não permite arbitramento de fiança pela autoridade policial, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.
De acordo com o boletim, o homem possui antecedentes criminais.
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