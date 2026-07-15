Uma idosa de 69 anos foi vítima de um roubo violento na noite de terça-feira (14), em Valparaíso. O crime aconteceu por volta das 19h20, na Avenida Manoel Parada de Carvalho, no Jardim Cristal. O suspeito, de 47 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucos minutos após a ação.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela via pública quando foi perseguida por um homem alto, magro, moreno, que usava camiseta clara, bermuda e chinelos. O criminoso a enforcou e a arremessou ao chão antes de fugir levando a bolsa e um telefone celular Samsung.

Após serem acionados, os policiais militares iniciaram buscas com base nas características informadas pela vítima e na direção tomada pelo autor. Durante o patrulhamento, a equipe localizou inicialmente a bolsa da vítima na Rua Tenente Adolfo Padilha, contendo os documentos e cartões bancários.