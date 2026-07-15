Um grave acidente registrado na tarde de terça-feira (14) terminou em tragédia na Estrada Vicinal Lázaro Teixeira dos Santos, na zona rural de Zacarias, a cerca de 60 km de Franca. A colisão envolvendo uma picape e um caminhão resultou na morte de um jovem de 22 anos e deixou outra pessoa ferida.

De acordo com informações da Polícia Militar, a picape atingiu a traseira do caminhão por motivos que ainda serão apurados pelas autoridades. Com o forte impacto, a frente do veículo ficou completamente destruída, evidenciando a violência da colisão.

O jovem, cuja identidade não foi divulgada, recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi levado em estado grave para a Santa Casa de Buritama. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.