Um grave acidente registrado na tarde de terça-feira (14) terminou em tragédia na Estrada Vicinal Lázaro Teixeira dos Santos, na zona rural de Zacarias, a cerca de 60 km de Franca. A colisão envolvendo uma picape e um caminhão resultou na morte de um jovem de 22 anos e deixou outra pessoa ferida.
De acordo com informações da Polícia Militar, a picape atingiu a traseira do caminhão por motivos que ainda serão apurados pelas autoridades. Com o forte impacto, a frente do veículo ficou completamente destruída, evidenciando a violência da colisão.
O jovem, cuja identidade não foi divulgada, recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi levado em estado grave para a Santa Casa de Buritama. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.
Outro ocupante da picape também foi socorrido e encaminhado ao mesmo hospital. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.
Após a confirmação da morte, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas para esclarecer a dinâmica da colisão.
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