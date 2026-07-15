Uma ocorrência de vandalismo mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta terça-feira (14), no bairro Jardim Fátima, em Birigui. Um homem de 55 anos foi detido após invadir um estabelecimento comercial e causar danos ao patrimônio utilizando uma picareta.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom por volta das 19h43 para atender uma denúncia de dano em um comércio da região. No local, o proprietário, de 61 anos, informou aos policiais que o suspeito havia atingido uma mesa com diversos golpes de picareta e, logo em seguida, deixado o estabelecimento.

Com as características do autor, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizá-lo nas proximidades. Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento extremamente exaltado, resistiu às ordens da equipe e tentou impedir a realização da busca pessoal.