Uma ocorrência de vandalismo mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta terça-feira (14), no bairro Jardim Fátima, em Birigui. Um homem de 55 anos foi detido após invadir um estabelecimento comercial e causar danos ao patrimônio utilizando uma picareta.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom por volta das 19h43 para atender uma denúncia de dano em um comércio da região. No local, o proprietário, de 61 anos, informou aos policiais que o suspeito havia atingido uma mesa com diversos golpes de picareta e, logo em seguida, deixado o estabelecimento.
Com as características do autor, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizá-lo nas proximidades. Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento extremamente exaltado, resistiu às ordens da equipe e tentou impedir a realização da busca pessoal.
Diante da resistência e da necessidade de preservar a segurança dos envolvidos, os policiais utilizaram técnicas de contenção, fazendo uso de força física e algemas para controlar o suspeito. A picareta utilizada para danificar o mobiliário foi apreendida e apresentada na ocorrência.
Após a situação ser controlada, o homem foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária. O caso foi registrado e será investigado para o esclarecimento das circunstâncias que motivaram a ação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.