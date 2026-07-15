Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (14) após invadir uma residência no bairro Jardim Umuarama, em Araçatuba, com a intenção de furtar o imóvel. O comparsa dele conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.
Segundo informações da PM, a ocorrência foi registrada em uma casa na rua Doutor José Coelho Júnior. A ação criminosa foi percebida por um vizinho, que acompanhou a movimentação por câmeras de segurança e avisou o proprietário sobre a invasão.
Ao chegar ao local acompanhado de um conhecido, o morador encontrou os dois suspeitos dentro da residência. Um deles conseguiu escapar pelos telhados, enquanto o outro tentou reagir, mas foi dominado pela vítima até a chegada dos policiais militares.
Durante a abordagem, o suspeito admitiu aos policiais que havia entrado na residência ao lado do comparsa com o objetivo de praticar o furto.
A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. Após analisar o caso, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por furto qualificado. O investigado permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar e localizar o segundo envolvido.
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