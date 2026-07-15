Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (14) após invadir uma residência no bairro Jardim Umuarama, em Araçatuba, com a intenção de furtar o imóvel. O comparsa dele conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a ocorrência foi registrada em uma casa na rua Doutor José Coelho Júnior. A ação criminosa foi percebida por um vizinho, que acompanhou a movimentação por câmeras de segurança e avisou o proprietário sobre a invasão.

Ao chegar ao local acompanhado de um conhecido, o morador encontrou os dois suspeitos dentro da residência. Um deles conseguiu escapar pelos telhados, enquanto o outro tentou reagir, mas foi dominado pela vítima até a chegada dos policiais militares.