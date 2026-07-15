Servidores da ativa, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Araçatuba têm até a sexta-feira (17) para abrir uma conta no Bradesco, instituição que passou a ser responsável pelo processamento da folha de pagamento do município.
De acordo com a administração municipal, quem não concluir o procedimento dentro do prazo poderá enfrentar dificuldades para receber o salário de setembro, já que a migração para o novo sistema bancário exige o cadastro da conta.
A abertura é gratuita e obrigatória para todos os beneficiários que ainda não realizaram a mudança. O atendimento pode ser feito na agência do Bradesco localizada no Calçadão, no Centro de Araçatuba, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.
Mesmo após a divulgação da alteração e das ações de atendimento realizadas em parceria entre o banco e a Prefeitura, centenas de servidores ainda não concluíram o processo.
A administração reforça que não haverá prorrogação do prazo. A mudança ocorreu após o Bradesco vencer o processo licitatório para administrar a folha de pagamento dos servidores municipais. Quem regularizar a situação até sexta-feira terá o pagamento processado normalmente no mês de setembro.
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