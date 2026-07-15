A Prefeitura de Birigui realizou, na manhã dessa terça-feira (14), mais uma etapa da Operação Fio Solto, iniciativa voltada à retirada de cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular nos postes da cidade.
Nesta fase, os trabalhos foram concentrados no bairro Candeias, onde equipes da Defesa Civil removeram mais de cinco mil metros de fios abandonados, rompidos ou fora dos padrões técnicos exigidos.
Segundo a administração municipal, a ação busca reduzir os riscos de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de contribuir para a organização da infraestrutura urbana e melhorar o aspecto visual das ruas.
A retirada dos cabos ocorre após fiscalização que identifica materiais sem utilização ou em desacordo com as normas para compartilhamento da rede aérea. As empresas responsáveis são notificadas e participam do processo de remoção, conforme determina a legislação.
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