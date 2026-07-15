15 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DEFESA CIVIL

Operação retira mais de 5 mil metros de fios soltos em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Birigui
Ação da Prefeitura remove cabos irregulares e reforça segurança nas vias públicas
Ação da Prefeitura remove cabos irregulares e reforça segurança nas vias públicas

A Prefeitura de Birigui realizou, na manhã dessa terça-feira (14), mais uma etapa da Operação Fio Solto, iniciativa voltada à retirada de cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular nos postes da cidade.

Nesta fase, os trabalhos foram concentrados no bairro Candeias, onde equipes da Defesa Civil removeram mais de cinco mil metros de fios abandonados, rompidos ou fora dos padrões técnicos exigidos.

Segundo a administração municipal, a ação busca reduzir os riscos de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de contribuir para a organização da infraestrutura urbana e melhorar o aspecto visual das ruas.

A retirada dos cabos ocorre após fiscalização que identifica materiais sem utilização ou em desacordo com as normas para compartilhamento da rede aérea. As empresas responsáveis são notificadas e participam do processo de remoção, conforme determina a legislação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários