A Prefeitura de Birigui realizou, na manhã dessa terça-feira (14), mais uma etapa da Operação Fio Solto, iniciativa voltada à retirada de cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular nos postes da cidade.

Nesta fase, os trabalhos foram concentrados no bairro Candeias, onde equipes da Defesa Civil removeram mais de cinco mil metros de fios abandonados, rompidos ou fora dos padrões técnicos exigidos.

Segundo a administração municipal, a ação busca reduzir os riscos de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de contribuir para a organização da infraestrutura urbana e melhorar o aspecto visual das ruas.