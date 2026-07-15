Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (14) na Usina Hidrelétrica de Marimbondo, localizada entre os municípios de Icém, região noroeste paulista, e Fronteira (MG), aproximadamente 180 km de Araçatuba.

De acordo com testemunhas, o fogo começou por volta das 10h em uma das áreas da usina, formando uma intensa coluna de fumaça que podia ser vista a longa distância. Imagens registradas por moradores mostram as chamas atingindo um dos equipamentos da unidade geradora.

Em nota, a concessionária Axia Energia informou que o incêndio ocorreu em uma das fases do transformador ligado à unidade geradora 4. As causas ainda serão investigadas.