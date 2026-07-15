Uma denúncia feita pela própria mãe levou à detenção de um adolescente de 16 anos por posse de arma de fogo na tarde desta terça-feira (14), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a mulher encontrou uma arma de fogo que pertenceria ao filho dentro da residência e decidiu acionar a Polícia Militar.

Com base na denúncia, equipes foram até o imóvel e localizaram uma arma de fogo com a numeração raspada, além de munições. Questionado pelos policiais, o adolescente afirmou que teria adquirido a arma para a própria proteção. A versão apresentada, no entanto, será investigada pelas autoridades.