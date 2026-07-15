15 de julho de 2026
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DENÚNCIA

Mãe denuncia filho após encontrar arma em casa em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia MIlitar
Policiais militares apreenderam revólver de calibre 38 com numeração raspada, munições, dinheiro e uma pedra de crack
Policiais militares apreenderam revólver de calibre 38 com numeração raspada, munições, dinheiro e uma pedra de crack

Uma denúncia feita pela própria mãe levou à detenção de um adolescente de 16 anos por posse de arma de fogo na tarde desta terça-feira (14), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a mulher encontrou uma arma de fogo que pertenceria ao filho dentro da residência e decidiu acionar a Polícia Militar.

Com base na denúncia, equipes foram até o imóvel e localizaram uma arma de fogo com a numeração raspada, além de munições. Questionado pelos policiais, o adolescente afirmou que teria adquirido a arma para a própria proteção. A versão apresentada, no entanto, será investigada pelas autoridades.

Durante as buscas, os policiais também encontraram uma pedra de crack e uma quantia em dinheiro trocado. O adolescente admitiu que estaria comercializando entorpecentes.

O menor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada. Depois de ouvido, ele foi liberado na presença da responsável. A arma, as munições, a droga e o dinheiro foram apreendidos para perícia e as investigações prosseguem para esclarecer a origem do armamento e a possível atuação do adolescente no tráfico de drogas.

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