A Polícia Civil de Birigui participou, na manhã desta terça-feira (14), de uma força-tarefa nacional voltada ao combate à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação integrou a Operação Tela Oculta, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, que mobilizou equipes em diferentes estados brasileiros para atingir a estrutura financeira de uma organização criminosa.
No município, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência relacionada a um homem de 26 anos, que atualmente se encontra preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto e é apontado como um dos investigados na operação.
Durante as buscas, os policiais não localizaram drogas, armas, dinheiro ou qualquer outro objeto considerado relevante para o andamento das investigações. O procedimento foi formalizado por meio de boletim de ocorrência e toda a documentação produzida será encaminhada à equipe responsável pelo inquérito em Santa Catarina.
Embora a diligência realizada em Birigui não tenha resultado em apreensões, a operação teve grande impacto em âmbito nacional. Segundo a Polícia Civil, aproximadamente 200 policiais civis participaram da ofensiva, que ocorreu simultaneamente em cinco estados.
As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava uma empresa de fachada para movimentar recursos financeiros e ocultar valores provenientes do tráfico de drogas, simulando operações comerciais para dar aparência de legalidade ao dinheiro ilícito. De acordo com a apuração, o esquema teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.
O balanço parcial da operação registra o cumprimento de 32 mandados de prisão, além da apreensão de armas de fogo e expressivas quantidades de entorpecentes. Entre os resultados de maior destaque está a localização de cerca de uma tonelada de maconha e 30 quilos de cocaína em um dos imóveis investigados na capital catarinense.
Em nota, a autoridade policial destacou que a atuação conjunta entre as polícias civis dos estados é essencial para o enfrentamento das organizações criminosas, permitindo o compartilhamento de informações e o fortalecimento das investigações que ultrapassam os limites territoriais.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento da movimentação financeira atribuída ao grupo criminoso.
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