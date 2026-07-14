A Polícia Civil de Birigui participou, na manhã desta terça-feira (14), de uma força-tarefa nacional voltada ao combate à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação integrou a Operação Tela Oculta, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, que mobilizou equipes em diferentes estados brasileiros para atingir a estrutura financeira de uma organização criminosa.

No município, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência relacionada a um homem de 26 anos, que atualmente se encontra preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto e é apontado como um dos investigados na operação.

Durante as buscas, os policiais não localizaram drogas, armas, dinheiro ou qualquer outro objeto considerado relevante para o andamento das investigações. O procedimento foi formalizado por meio de boletim de ocorrência e toda a documentação produzida será encaminhada à equipe responsável pelo inquérito em Santa Catarina.