A cidade de Penápolis viveu um domingo (12) de celebração ao receber o Fogo Simbólico dos 68º Jogos Regionais, cerimônia que simboliza a chegada da maior competição esportiva do interior paulista. O evento, realizado no Parque Maria Chica, reuniu autoridades, atletas e milhares de moradores, dando início oficialmente ao período de preparação para os jogos, que serão disputados entre os dias 16 e 26 de julho.

Nesta edição, Penápolis será palco de dez dias de competições, recebendo delegações de 45 municípios e atletas que disputarão medalhas em 24 modalidades esportivas.

A chegada da chama foi marcada por um desfile que percorreu importantes vias da cidade. O percurso começou na Rotatória da Bandeira e seguiu em carreata até o Parque Maria Chica, onde o símbolo foi recebido pelo prefeito Caique Rossi, pelo secretário municipal de Esportes, Leandro Perez, além de representantes do poder público, esportistas e moradores.