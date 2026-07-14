A cidade de Penápolis viveu um domingo (12) de celebração ao receber o Fogo Simbólico dos 68º Jogos Regionais, cerimônia que simboliza a chegada da maior competição esportiva do interior paulista. O evento, realizado no Parque Maria Chica, reuniu autoridades, atletas e milhares de moradores, dando início oficialmente ao período de preparação para os jogos, que serão disputados entre os dias 16 e 26 de julho.
Nesta edição, Penápolis será palco de dez dias de competições, recebendo delegações de 45 municípios e atletas que disputarão medalhas em 24 modalidades esportivas.
A chegada da chama foi marcada por um desfile que percorreu importantes vias da cidade. O percurso começou na Rotatória da Bandeira e seguiu em carreata até o Parque Maria Chica, onde o símbolo foi recebido pelo prefeito Caique Rossi, pelo secretário municipal de Esportes, Leandro Perez, além de representantes do poder público, esportistas e moradores.
O trajeto contou com a participação de atletas que representam Penápolis em diferentes modalidades, entre eles o ex-jogador de futsal Ricardo Caputo, atualmente diretor do Departamento Municipal de Juventude, e a jogadora de voleibol Eduarda Hayashi. O mascote oficial da competição, Francisco, conhecido pelo público como "Chiquinho", também participou da celebração, acompanhado por integrantes do Fusqueta Clube de Penápolis, que levaram veículos antigos para abrilhantar o desfile.
O ponto alto da solenidade aconteceu quando o prefeito conduziu a tocha até a pira olímpica instalada no parque. A chama permanecerá acesa até a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Regionais, prevista para o próximo dia 18 de julho.
Durante o evento, Caique Rossi destacou a satisfação do município em voltar a sediar a competição após mais de uma década.
"É motivo de muito orgulho receber novamente os Jogos Regionais. Nossa cidade se preparou para acolher atletas e visitantes da melhor forma possível. Esperamos que todos se sintam em casa e que esta seja uma grande festa do esporte", afirmou o prefeito.
A cerimônia também contou com a presença do prefeito de Avanhandava, Norberto Cesar Beraldo. O município vizinho será parceiro da competição, disponibilizando estruturas esportivas para sediar algumas das disputas.
Programação movimentou o parque
Muito antes da chegada do Fogo Simbólico, o Parque Maria Chica já recebia visitantes. A programação teve início às 14h com atividades esportivas, recreação para crianças, distribuição de brindes e passeios no tradicional Trenzinho da Alegria.
No fim da tarde, o ambiente ganhou um clima de nostalgia com o evento "Flashback dos Jogos", reunindo DJs que tocaram sucessos das décadas de 1970, 1980, 1990 e dos anos 2000. O público transformou o espaço em uma grande pista de dança ao ar livre.
Após o acendimento da pira, o mascote Chiquinho continuou interagindo com o público, posando para fotografias e animando crianças e famílias. O personagem ainda entrou no ritmo das músicas e participou da festa, encerrando uma noite marcada pela expectativa para o início dos Jogos Regionais, que prometem movimentar Penápolis ao longo dos próximos dias.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.