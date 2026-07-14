A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (14) a Operação Última Parcela, em General Salgado, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de agiotagem, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados. A ação mobilizou 17 policiais civis, seis viaturas e contou com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
As investigações tiveram início após o relato de uma vítima e de outras pessoas que procuraram a Polícia Civil para denunciar um sistema de empréstimos com cobrança de juros considerados abusivos. Segundo a investigação, os relatos apontam que os devedores eram submetidos a cobranças intimidatórias, o que motivou o aprofundamento das apurações.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma série de materiais que, de acordo com a Polícia Civil, podem estar relacionados à estrutura utilizada para a prática dos crimes investigados. Entre os itens estão R$ 20.182 em dinheiro, 453 folhas de cheques, diversos talões de cheques, quatro armas de fogo, sete aparelhos celulares, além de três veículos, sendo uma Chevrolet S10, um Jeep Renegade e uma Chevrolet Tracker.
Apesar da grande quantidade de materiais apreendidos, ninguém foi preso durante a operação, uma vez que não havia mandados de prisão expedidos nesta fase da investigação.
Segundo a Polícia Civil, todo o material recolhido passará por perícia e análise detalhada. O objetivo é identificar todos os envolvidos, esclarecer como funcionava o suposto esquema criminoso, individualizar a participação de cada investigado e localizar possíveis vítimas que ainda não tenham procurado as autoridades.
O inquérito policial segue em andamento e novas diligências não estão descartadas. A corporação também apura a possível ocultação e dissimulação de patrimônio, hipótese que pode configurar o crime de lavagem de dinheiro. A Operação Última Parcela foi coordenada pela Delegacia de Polícia de General Salgado, vinculada à Delegacia Seccional de Araçatuba.
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