Um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui na tarde desta segunda-feira (14), no Residencial Vila Lobos. A ação teve início após uma denúncia anônima informar que o procurado estaria na região.

A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura 727, composta pelos guardas civis municipais Luciano e Galvão, com apoio da equipe da ROMO, formada pelos GCMs Jardim e Polizel.

Ao localizar o suspeito, os agentes realizaram a abordagem e foram informados de que ele trabalhava como mecânico e estava no local para entregar o veículo de um cliente. Durante a conversa, o homem afirmou desconhecer a existência do mandado de prisão, alegando acreditar que a situação relacionada à pensão alimentícia já havia sido regularizada.