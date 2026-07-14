Um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui na tarde desta segunda-feira (14), no Residencial Vila Lobos. A ação teve início após uma denúncia anônima informar que o procurado estaria na região.
A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura 727, composta pelos guardas civis municipais Luciano e Galvão, com apoio da equipe da ROMO, formada pelos GCMs Jardim e Polizel.
Ao localizar o suspeito, os agentes realizaram a abordagem e foram informados de que ele trabalhava como mecânico e estava no local para entregar o veículo de um cliente. Durante a conversa, o homem afirmou desconhecer a existência do mandado de prisão, alegando acreditar que a situação relacionada à pensão alimentícia já havia sido regularizada.
Após ser informado sobre a ordem judicial, ele foi conduzido à Delegacia Central sem a necessidade do uso de algemas, já que, segundo a GCM, colaborou durante toda a abordagem.
Enquanto o atendimento era realizado na unidade policial, a advogada do homem compareceu à delegacia e foi informada sobre a ocorrência. O filho e a atual esposa do detido também foram comunicados acerca da condução e da prisão.
Na Delegacia Central, a autoridade policial confirmou a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça em razão de dívida de pensão alimentícia, decorrente de um processo na esfera cível cujo beneficiário era o filho do investigado, à época ainda menor de idade.
Como a pendência judicial não pôde ser regularizada de forma imediata, a prisão foi ratificada pela autoridade policial, permanecendo o homem à disposição da Polícia Civil para as providências cabíveis.
Conforme informado pela GCM, a carteira e o aparelho celular do preso permaneceram sob a guarda da Polícia Civil. Não houve registro de outras intercorrências durante a ação.
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