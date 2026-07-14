14 de julho de 2026
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PROCURADO CAPTURADO

Homem com mandado por pensão é preso pela GCM em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Denúncia anônima levou equipes da Guarda Civil Municipal ao Residencial Vila Lobos; prisão foi confirmada na Delegacia Central após verificação de mandado judicial
Denúncia anônima levou equipes da Guarda Civil Municipal ao Residencial Vila Lobos; prisão foi confirmada na Delegacia Central após verificação de mandado judicial

Um homem com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui na tarde desta segunda-feira (14), no Residencial Vila Lobos. A ação teve início após uma denúncia anônima informar que o procurado estaria na região.

A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura 727, composta pelos guardas civis municipais Luciano e Galvão, com apoio da equipe da ROMO, formada pelos GCMs Jardim e Polizel.

Ao localizar o suspeito, os agentes realizaram a abordagem e foram informados de que ele trabalhava como mecânico e estava no local para entregar o veículo de um cliente. Durante a conversa, o homem afirmou desconhecer a existência do mandado de prisão, alegando acreditar que a situação relacionada à pensão alimentícia já havia sido regularizada.

Após ser informado sobre a ordem judicial, ele foi conduzido à Delegacia Central sem a necessidade do uso de algemas, já que, segundo a GCM, colaborou durante toda a abordagem.

Enquanto o atendimento era realizado na unidade policial, a advogada do homem compareceu à delegacia e foi informada sobre a ocorrência. O filho e a atual esposa do detido também foram comunicados acerca da condução e da prisão.

Na Delegacia Central, a autoridade policial confirmou a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça em razão de dívida de pensão alimentícia, decorrente de um processo na esfera cível cujo beneficiário era o filho do investigado, à época ainda menor de idade.

Como a pendência judicial não pôde ser regularizada de forma imediata, a prisão foi ratificada pela autoridade policial, permanecendo o homem à disposição da Polícia Civil para as providências cabíveis.

Conforme informado pela GCM, a carteira e o aparelho celular do preso permaneceram sob a guarda da Polícia Civil. Não houve registro de outras intercorrências durante a ação.

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