A Prefeitura de Araçatuba lançou, na manhã desta terça-feira (14), durante o segundo dia da Expo Agropec Brasil, o Programa Araçatuba Alimenta, iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que reúne ações voltadas à segurança alimentar, ao combate ao desperdício de alimentos, ao fortalecimento da agricultura familiar e à ampliação das políticas públicas voltadas ao setor rural.

O lançamento foi realizado na Fazenda Palo Verde (Acqua Vita) e integrou a programação oficial da feira, que também contou com palestras técnicas sobre agricultura, financiamento rural, prevenção de incêndios e preservação ambiental.

Além da apresentação do novo programa, foram anunciados o Programa Colheita Solidária e o Prêmio Araçatuba Alimenta. A programação da manhã ainda teve a participação do Sesc Mesa Brasil, parceiro da administração municipal nas ações de combate ao desperdício e distribuição de alimentos, além de uma apresentação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) sobre programas voltados ao agronegócio e linhas de financiamento do FEAP.