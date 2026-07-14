A Prefeitura de Araçatuba lançou, na manhã desta terça-feira (14), durante o segundo dia da Expo Agropec Brasil, o Programa Araçatuba Alimenta, iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que reúne ações voltadas à segurança alimentar, ao combate ao desperdício de alimentos, ao fortalecimento da agricultura familiar e à ampliação das políticas públicas voltadas ao setor rural.
O lançamento foi realizado na Fazenda Palo Verde (Acqua Vita) e integrou a programação oficial da feira, que também contou com palestras técnicas sobre agricultura, financiamento rural, prevenção de incêndios e preservação ambiental.
Além da apresentação do novo programa, foram anunciados o Programa Colheita Solidária e o Prêmio Araçatuba Alimenta. A programação da manhã ainda teve a participação do Sesc Mesa Brasil, parceiro da administração municipal nas ações de combate ao desperdício e distribuição de alimentos, além de uma apresentação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) sobre programas voltados ao agronegócio e linhas de financiamento do FEAP.
Segundo o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, César Rezek, o Araçatuba Alimenta foi estruturado para integrar diferentes iniciativas já existentes e criar novas políticas públicas de forma coordenada.
"O Programa Araçatuba Alimenta é um guarda-chuva que reúne nove programas. É uma arquitetura que estrutura toda a coordenação da segurança alimentar no município. É um programa intersecretarias, liderado pela Agricultura, mas com participação da Assistência Social, Participação Cidadã, Fundo Social e parceiros, como o Sesc, por meio do Mesa Brasil, parceria que queremos ampliar", explicou.
Entre os programas que compõem o Araçatuba Alimenta está o Merenda da Terra, criado para ampliar a participação dos pequenos produtores rurais no fornecimento de alimentos para a rede municipal de ensino.
De acordo com Rezek, atualmente cerca de 40% dos alimentos adquiridos para a merenda escolar são provenientes da agricultura familiar da região. A meta da administração municipal é elevar esse índice gradativamente.
"Nosso objetivo é que toda a merenda escolar de Araçatuba seja produzida na nossa região. A Secretaria da Educação já realizava as compras públicas por meio do PNAE, mas agora a Agricultura atua diretamente junto aos produtores, incentivando e organizando a produção para aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos alimentos", afirmou.
O secretário também anunciou que duas ações sairão do papel ainda neste semestre: o Programa Colheita Solidária e o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, ambos com legislação própria.
Além disso, o município pretende reestruturar completamente as hortas comunitárias existentes.
"Hoje temos oito hortas comunitárias e nenhuma possui banheiro. Isso é um absurdo. Vamos investir na infraestrutura e também no acompanhamento agronômico para fomentar a produção de alimentos tanto dentro da cidade quanto na área periurbana", destacou.
Durante a tarde, a programação da Expo Agropec Brasil prosseguiu com palestras sobre atuação da Defesa Civil, prevenção e combate a incêndios florestais e ações da Polícia Ambiental no enfrentamento às queimadas.
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