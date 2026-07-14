O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, o réu Aqueharu Yamaguchi Junior, acusado de matar a própria mãe, Alzira Pinto da Silva, de 74 anos, com diversos golpes de martelo. O julgamento será realizado no Fórum de Araçatuba e deverá definir a responsabilidade criminal do acusado pelo crime ocorrido em outubro de 2020.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu na noite de 8 de outubro de 2020, na residência da família, no bairro Jardim Nova Iorque. A acusação sustenta que o réu aguardou a chegada da mãe e, quando ela entrou no quarto para trocar de roupa, foi surpreendida pelos primeiros golpes de martelo. Mesmo caída, a vítima teria continuado sendo agredida, sofrendo cerca de 20 a 25 golpes na cabeça, morrendo no local em consequência de traumatismo cranioencefálico.

De acordo com o Ministério Público, o homicídio foi motivado por vingança. Dias antes, a vítima teria agredido o filho na frente de amigos após conflitos relacionados ao uso de drogas. A denúncia aponta ainda que, após o crime, o acusado tomou banho, trocou de roupa, pegou dinheiro da mãe e fugiu com o carro dela.