Uma ocorrência registrada pela Polícia Civil de Araçatuba apura um caso de possível omissão de cautela na guarda de animal e omissão de socorro após duas mulheres serem derrubadas por um cão de grande porte no bairro Santo Antônio. As vítimas procuraram a Central de Polícia Judiciária na manhã desta terça-feira (14) e registraram boletim de ocorrência.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu por volta das 20h da última sexta-feira (10), na esquina das ruas General Dutra e Nestor Moreira. As vítimas, uma psicóloga, de 51 anos, e uma dona de casa, de 52, caminhavam com seus animais de estimação quando foram surpreendidas pelo cachorro.

Segundo o relato prestado à Polícia Civil, a psicóloga conduzia seu cão quando um animal de grande porte, de cor preta e sem qualquer acompanhante, correu em sua direção. Assustada, ela caiu ao solo e sofreu um corte na cabeça com sangramento, além de hematomas no cotovelo esquerdo e lesões na região do cóccix e dos joelhos. A vítima precisou passar por sutura na cabeça, onde recebeu cinco pontos.