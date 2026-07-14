Uma ocorrência registrada pela Polícia Civil de Araçatuba apura um caso de possível omissão de cautela na guarda de animal e omissão de socorro após duas mulheres serem derrubadas por um cão de grande porte no bairro Santo Antônio. As vítimas procuraram a Central de Polícia Judiciária na manhã desta terça-feira (14) e registraram boletim de ocorrência.
De acordo com o registro policial, o caso aconteceu por volta das 20h da última sexta-feira (10), na esquina das ruas General Dutra e Nestor Moreira. As vítimas, uma psicóloga, de 51 anos, e uma dona de casa, de 52, caminhavam com seus animais de estimação quando foram surpreendidas pelo cachorro.
Segundo o relato prestado à Polícia Civil, a psicóloga conduzia seu cão quando um animal de grande porte, de cor preta e sem qualquer acompanhante, correu em sua direção. Assustada, ela caiu ao solo e sofreu um corte na cabeça com sangramento, além de hematomas no cotovelo esquerdo e lesões na região do cóccix e dos joelhos. A vítima precisou passar por sutura na cabeça, onde recebeu cinco pontos.
Instantes depois, conforme o registro policial, o mesmo cachorro correu em direção à dona de casa, que também caiu enquanto passeava com seus quatro cães. Ela sofreu escoriações leves em diversas partes do corpo.
As duas mulheres afirmaram que, logo após o ocorrido, um homem que aparentava ser o proprietário do animal chegou ao local. Segundo a declarante, ela pediu que o homem prestasse auxílio à outra vítima, que apresentava sangramento na cabeça. No entanto, ele teria apenas chamado o cachorro e deixado o local sem oferecer qualquer assistência.
As vítimas relataram ainda que receberam ajuda de um morador das proximidades, que as acompanhou até o condomínio onde residem.
A autoridade policial registrou o caso como omissão de cautela na guarda ou condução de animais, prevista no artigo 31 da Lei das Contravenções Penais, e omissão de socorro, prevista no artigo 135 do Código Penal. O delegado determinou a remessa da ocorrência para a unidade responsável pela investigação, que deverá identificar formalmente o proprietário do animal, colher depoimentos das testemunhas e reunir prontuários médicos, fotografias e outros elementos que possam esclarecer os fatos.
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