Um homem foi preso em flagrante por receptação na tarde de segunda-feira (13), no bairro Casa Nova, em Araçatuba, após a Polícia Civil localizar em sua residência duas baterias de caminhão furtadas que estavam sendo anunciadas para venda em uma plataforma de marketplace.

De acordo com o boletim de ocorrência, a investigação teve início depois que o representante de uma empresa de implementos rodoviários comunicou à Central de Polícia Judiciária que havia identificado, em um anúncio na internet, duas baterias furtadas durante a manhã do dia anterior. Além dos equipamentos, um macaco hidráulico também havia sido levado da empresa.

Com base nas informações obtidas durante a investigação, policiais civis identificaram o perfil utilizado para o anúncio e chegaram ao nome do suspeito, já conhecido nos meios policiais por antecedentes relacionados a crimes patrimoniais.