Um homem foi preso em flagrante por receptação na tarde de segunda-feira (13), no bairro Casa Nova, em Araçatuba, após a Polícia Civil localizar em sua residência duas baterias de caminhão furtadas que estavam sendo anunciadas para venda em uma plataforma de marketplace.
De acordo com o boletim de ocorrência, a investigação teve início depois que o representante de uma empresa de implementos rodoviários comunicou à Central de Polícia Judiciária que havia identificado, em um anúncio na internet, duas baterias furtadas durante a manhã do dia anterior. Além dos equipamentos, um macaco hidráulico também havia sido levado da empresa.
Com base nas informações obtidas durante a investigação, policiais civis identificaram o perfil utilizado para o anúncio e chegaram ao nome do suspeito, já conhecido nos meios policiais por antecedentes relacionados a crimes patrimoniais.
A equipe foi até a residência do investigado, na Rua Tibiriçá, no bairro Casa Nova. Inicialmente, ele confirmou possuir baterias de caminhão no imóvel, alegando desconhecer a origem dos equipamentos e autorizando espontaneamente a entrada dos policiais para a vistoria.
Durante as buscas, foram localizadas as duas baterias da marca Heliar reconhecidas pela vítima, além do macaco hidráulico furtado. Os policiais também apreenderam uma marreta, um telefone celular, uma bermuda, uma camiseta e um par de tênis, objetos que poderão ser analisados durante a continuidade das investigações.
Questionado, o homem negou participação no furto ocorrido na empresa e afirmou não saber a procedência dos bens encontrados. No entanto, a Polícia Civil destacou que as baterias estavam sendo oferecidas para venda pelo próprio investigado na plataforma digital, circunstância que, somada aos demais elementos reunidos, caracterizou, em tese, o crime de receptação qualificada.
Segundo a autoridade policial, a manutenção dos objetos em depósito e a tentativa de comercialização configuram indícios suficientes da prática criminosa.
Diante dos fatos, o investigado recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal. A prisão foi ratificada pela autoridade policial, que também representou pela decretação da prisão preventiva, considerando os antecedentes do investigado e a necessidade de garantia da ordem pública.
O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, que decidirá sobre a manutenção da prisão e o prosseguimento da investigação.
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