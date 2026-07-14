Um homem de 52 anos foi vítima de um roubo na noite de sábado (12), no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba. O criminoso levou um telefone celular Samsung Galaxy A07 e uma mochila contendo documentos pessoais. A vítima procurou a delegacia nesta segunda-feira (13) para registrar boletim de ocorrência.
De acordo com o registro, o crime aconteceu entre 20h30 e 21h, na Rua Marco Manfrinati, nas proximidades de uma praça.
A vítima relatou que caminhava pela via quando foi abordada por um homem que estava dentro de um Volkswagen Gol branco, aparentemente antigo. O suspeito, descrito como de baixa estatura, magro, pele branca e cabelos castanhos, anunciou o assalto e exigiu a entrega do telefone celular.
Embora não tenha visto arma de fogo ou qualquer outro objeto, a vítima afirmou que, temendo por sua integridade física, entregou o aparelho ao criminoso. Em seguida, o assaltante também levou uma mochila transversal preta contendo documentos pessoais.
O celular roubado é um Samsung Galaxy A07, de cor verde, adquirido há aproximadamente um mês.
Após a ação, o autor fugiu no veículo. Por causa do nervosismo, a vítima não conseguiu memorizar a placa do automóvel nem fornecer outros detalhes que pudessem auxiliar na identificação do criminoso. Ela também informou que não possuía o número de IMEI do aparelho celular.
O caso foi registrado como roubo na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso, e os objetos levados não foram recuperados.
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