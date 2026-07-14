Um homem de 52 anos foi vítima de um roubo na noite de sábado (12), no bairro Jardim Jussara, em Araçatuba. O criminoso levou um telefone celular Samsung Galaxy A07 e uma mochila contendo documentos pessoais. A vítima procurou a delegacia nesta segunda-feira (13) para registrar boletim de ocorrência.

De acordo com o registro, o crime aconteceu entre 20h30 e 21h, na Rua Marco Manfrinati, nas proximidades de uma praça.

A vítima relatou que caminhava pela via quando foi abordada por um homem que estava dentro de um Volkswagen Gol branco, aparentemente antigo. O suspeito, descrito como de baixa estatura, magro, pele branca e cabelos castanhos, anunciou o assalto e exigiu a entrega do telefone celular.