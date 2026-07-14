Araçatuba segue consolidada como o maior polo automotivo da região. Um levantamento elaborado pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) com base em dados oficiais do Detran-SP, atualizados em junho de 2026 e divulgados nesta semana, aponta que o município possui 198.817 veículos registrados, número muito próximo da população estimada pelo IBGE, de 208.415 habitantes em 2025. De acordo com dados compliados pela Folha da Região, Araçatuba tem quase 199 mil veículos e confirma liderança regional da frota.

Segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Araçatuba tem 208.415 habitantes. Isso significa que o município possui, em média, 95 veículos para cada 100 moradores, um dos maiores índices de motorização da região.

Os dados revelam não apenas o tamanho da frota, mas também o perfil dos veículos em circulação. O levantamento mostra que Araçatuba reúne desde veículos fabricados na década de 1920 até modelos produzidos em 2026.