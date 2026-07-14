Araçatuba segue consolidada como o maior polo automotivo da região. Um levantamento elaborado pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) com base em dados oficiais do Detran-SP, atualizados em junho de 2026 e divulgados nesta semana, aponta que o município possui 198.817 veículos registrados, número muito próximo da população estimada pelo IBGE, de 208.415 habitantes em 2025. De acordo com dados compliados pela Folha da Região, Araçatuba tem quase 199 mil veículos e confirma liderança regional da frota.
Segundo estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Araçatuba tem 208.415 habitantes. Isso significa que o município possui, em média, 95 veículos para cada 100 moradores, um dos maiores índices de motorização da região.
Os dados revelam não apenas o tamanho da frota, mas também o perfil dos veículos em circulação. O levantamento mostra que Araçatuba reúne desde veículos fabricados na década de 1920 até modelos produzidos em 2026.
Entre os registros mais antigos, aparecem três veículos fabricados em 1929, além de unidades das décadas de 1930, 1940 e 1950 que continuam ativas no cadastro estadual. Ao todo, 39.063 veículos têm 30 anos ou mais de fabricação, faixa que inclui boa parte dos automóveis considerados clássicos.
Na outra ponta, a renovação da frota também chama a atenção. Somente os veículos fabricados entre 2024 e 2026 somam mais de 13 mil registros, indicando a entrada constante de modelos novos no município.
A maior parte dos veículos registrados em Araçatuba foi fabricada entre os anos 2000 e 2019, período que coincide com o crescimento do mercado automotivo brasileiro e a ampliação da oferta de crédito para aquisição de veículos.
Ainda assim, os modelos mais antigos continuam tendo participação expressiva.
- Décadas de 1920 a 1950: 54 veículos
- Década de 1960: 641 veículos
- Década de 1970: 7.111 veículos
- Década de 1980: 15.693 veículos
- Veículos com 30 anos ou mais: 39.063
Birigui ocupa a segunda posição
Na região, Birigui aparece como a segunda maior frota, com 117.377 veículos registrados.
O município também apresenta uma presença significativa de veículos antigos, somando 25.210 unidades com mais de 30 anos, além de aproximadamente 11,4 mil veículos com mais de 40 anos.
A maior concentração da frota biriguiense está nos modelos produzidos entre 2006 e 2014, período de forte expansão do mercado automotivo nacional.
Penápolis fecha o ranking
Penápolis aparece na terceira colocação entre as maiores cidades da região analisadas, com 61.299 veículos registrados.
Mesmo com uma frota menor, o município reúne 13.457 veículos com mais de 30 anos, evidenciando que os automóveis antigos também possuem forte representatividade na cidade.
Somadas, as três principais cidades da região alcançam:
- Araçatuba: 198.817 veículos
- Birigui: 117.377 veículos
- Penápolis: 61.299 veículos
- Total regional: 377.493 veículos
Desse universo, aproximadamente 77,7 mil veículos possuem mais de 30 anos de fabricação, revelando uma das maiores concentrações de veículos antigos do interior paulista.
|Indicador
|Araçatuba
|Birigui
|Penápolis
|Frota total
|198.817
|117.377
|61.299
|Veículos com 30+ anos
|39.063
|25.210
|13.457
|Veículos com 40+ anos
|18.388
|11.392
|6.667
|Veículos com 50+ anos
|4.315
|2.504
|1.744
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