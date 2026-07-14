O avanço dos acidentes com escorpiões em Araçatuba voltou a acender o alerta das autoridades de saúde. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que, entre janeiro e o último dia 6 de julho, o município contabilizou 568 ocorrências de picadas, reforçando a necessidade de medidas preventivas para evitar novos casos.

Embora não tenha sido registrado nenhum óbito neste ano, a preocupação permanece elevada, principalmente em relação às crianças e adolescentes, que estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do veneno.

A Secretaria de Estado da Saúde orienta que qualquer pessoa picada por um escorpião procure atendimento médico imediatamente, mesmo quando o animal não tenha sido identificado no momento do acidente. O diagnóstico precoce é considerado essencial para evitar complicações.