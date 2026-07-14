O avanço dos acidentes com escorpiões em Araçatuba voltou a acender o alerta das autoridades de saúde. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que, entre janeiro e o último dia 6 de julho, o município contabilizou 568 ocorrências de picadas, reforçando a necessidade de medidas preventivas para evitar novos casos.
Embora não tenha sido registrado nenhum óbito neste ano, a preocupação permanece elevada, principalmente em relação às crianças e adolescentes, que estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do veneno.
A Secretaria de Estado da Saúde orienta que qualquer pessoa picada por um escorpião procure atendimento médico imediatamente, mesmo quando o animal não tenha sido identificado no momento do acidente. O diagnóstico precoce é considerado essencial para evitar complicações.
A presença desses animais em áreas urbanas tem se tornado cada vez mais comum. Eles encontram alimento com facilidade, principalmente baratas, além de abrigo em locais escuros, úmidos e pouco movimentados.
Ralos, caixas de inspeção, tubulações, calhas, frestas em paredes, pilhas de madeira, entulhos, terrenos baldios e materiais de construção estão entre os principais esconderijos. Os especialistas alertam ainda que nem apartamentos em andares elevados estão livres da presença do aracnídeo, já que ele consegue escalar superfícies irregulares.
Limpeza é a principal forma de prevenção
Ao contrário do que muitos acreditam, não existem plantas ou receitas caseiras capazes de afastar escorpiões. A medida mais eficaz continua sendo a eliminação de locais que favoreçam sua permanência e reprodução.
Entre as principais recomendações estão:
- manter quintais, jardins e terrenos sempre limpos;
- evitar acúmulo de entulho, folhas secas, madeira e lixo;
- vedar ralos, frestas, portas e caixas de passagem;
- instalar telas em janelas quando possível;
- manter roupas, toalhas e calçados fora do chão;
- sacudir sapatos e roupas antes de usá-los;
- controlar a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões.
Especialistas também alertam que não há comprovação científica de que plantas como arruda, lavanda, citronela ou alecrim funcionem como repelentes naturais.
Caso o animal seja encontrado dentro da residência, a orientação é evitar qualquer contato direto. Se houver segurança, a captura pode ser feita utilizando equipamentos de proteção e um recipiente plástico com tampa. Caso contrário, a recomendação é acionar a Prefeitura para que a remoção seja realizada por equipes preparadas.
O uso de inseticidas também não é indicado. Segundo especialistas, os produtos químicos podem apenas espalhar os escorpiões para outros ambientes, aumentando o risco de acidentes, além de oferecer riscos à saúde das pessoas.
Atendimento rápido pode salvar vidas
Após uma picada, a vítima deve lavar o local com água e sabão, fazer uma compressa morna para aliviar a dor e procurar imediatamente um serviço de saúde.
Em crianças, o atendimento deve ocorrer o mais rápido possível, pois os casos podem evoluir rapidamente. O Estado de São Paulo conta com Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno (PESAs), preparados para atender pacientes 24 horas por dia e realizar, quando necessário, a aplicação do soro específico.
Sintomas exigem atenção
A dor intensa é o sintoma mais frequente após a picada. Em casos moderados e graves podem surgir suor excessivo, vômitos, aumento dos batimentos cardíacos, dificuldade para respirar, sonolência, tremores e convulsões.
As autoridades reforçam que não se deve fazer torniquetes, cortar a pele, tentar sugar o veneno ou aplicar substâncias caseiras sobre a picada. Essas práticas não têm eficácia comprovada e ainda podem agravar o quadro clínico.
Com centenas de ocorrências registradas apenas nos primeiros meses do ano, a Vigilância Epidemiológica reforça que a prevenção continua sendo a principal arma para reduzir os acidentes e proteger a população, especialmente durante os períodos de maior atividade dos escorpiões.
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