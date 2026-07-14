A Câmara Municipal de Penápolis abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e oferece oportunidades para estudantes dos cursos de Administração, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

Podem participar candidatos que estejam matriculados entre o 1º e o 6º semestre da graduação. Os aprovados serão convocados conforme a demanda do Legislativo durante o período de validade do processo seletivo.

Os estagiários poderão atuar em jornadas de 20 ou 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 758,65 para carga horária de quatro horas diárias e de R$ 1.183,95 para jornada de seis horas por dia. Além da remuneração, os selecionados terão direito a auxílio-transporte de R$ 133,07 e auxílio-alimentação de R$ 769,35 mensais.