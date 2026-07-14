A Câmara Municipal de Penápolis abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e oferece oportunidades para estudantes dos cursos de Administração, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
Podem participar candidatos que estejam matriculados entre o 1º e o 6º semestre da graduação. Os aprovados serão convocados conforme a demanda do Legislativo durante o período de validade do processo seletivo.
Os estagiários poderão atuar em jornadas de 20 ou 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 758,65 para carga horária de quatro horas diárias e de R$ 1.183,95 para jornada de seis horas por dia. Além da remuneração, os selecionados terão direito a auxílio-transporte de R$ 133,07 e auxílio-alimentação de R$ 769,35 mensais.
Entre os requisitos para contratação estão ter pelo menos 16 anos, estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior, não ter estagiado na Câmara de Penápolis por período superior a 18 meses - exceto pessoas com deficiência - e residir em Penápolis, Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério ou Luiziânia.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal do CIEE, até as 12h do dia 21 de julho, horário de Brasília. Durante o mesmo período, os candidatos também deverão realizar a prova objetiva on-line.
A avaliação será composta por 10 questões de múltipla escolha, abordando Língua Portuguesa e conhecimentos gerais. Cada questão valerá um ponto, sendo necessário obter, no mínimo, 30% de aproveitamento para classificação.
O processo seletivo terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da Câmara Municipal de Penápolis.
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