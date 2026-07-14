Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (13), em Barbosa, após policiais militares ambientais encontrarem uma arma de fogo adaptada e aves silvestres mantidas em cativeiro sem autorização. A ocorrência foi registrada durante uma operação do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (Gepaar).

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe chegou ao imóvel após receber uma denúncia anônima indicando que o morador, conhecido como "Canela", armazenava uma arma, mantinha aves silvestres presas e praticava caça ilegal na região.

Durante a abordagem, o suspeito confirmou que possuía os animais e a arma. Na vistoria da residência, os policiais localizaram uma espingarda de pressão modificada para disparar munições calibre .22, sete munições intactas, dois canários-da-terra, um pássaro da espécie bigodinho e três gaiolas confeccionadas em bambu e madeira.