Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (13), em Barbosa, após policiais militares ambientais encontrarem uma arma de fogo adaptada e aves silvestres mantidas em cativeiro sem autorização. A ocorrência foi registrada durante uma operação do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (Gepaar).
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe chegou ao imóvel após receber uma denúncia anônima indicando que o morador, conhecido como "Canela", armazenava uma arma, mantinha aves silvestres presas e praticava caça ilegal na região.
Durante a abordagem, o suspeito confirmou que possuía os animais e a arma. Na vistoria da residência, os policiais localizaram uma espingarda de pressão modificada para disparar munições calibre .22, sete munições intactas, dois canários-da-terra, um pássaro da espécie bigodinho e três gaiolas confeccionadas em bambu e madeira.
Ainda segundo a corporação, o homem admitiu que capturou as aves diretamente na natureza. Pela infração ambiental, foi aplicada multa de R$ 1,5 mil por manter exemplares da fauna silvestre em cativeiro sem autorização.
A arma apreendida não possuía identificação ou numeração aparente. Diante da irregularidade, o suspeito recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, crime previsto no Estatuto do Desarmamento. A polícia também constatou que ele possui antecedentes criminais.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Barbosa, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça. As aves foram apreendidas e serão destinadas conforme determina a legislação ambiental.
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