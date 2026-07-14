A Prefeitura de Birigui promoverá, no dia 28 de julho, uma nova etapa da coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos no bairro rural Goulart. A ação ocorrerá das 9h às 15h e é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Diretoria de Produção Agropecuária, em parceria com a Corplast, central de recebimento de embalagens de defensivos agrícolas localizada em Bilac.

Durante a iniciativa, serão aceitas apenas embalagens de 10 e 20 litros que tenham passado pelo processo de lavagem obrigatória. Cada produtor rural poderá entregar até 250 recipientes. A Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas também participa da operação de logística reversa.

Segundo a administração municipal, a coleta busca garantir a destinação ambientalmente correta das embalagens, reduzindo riscos de contaminação do solo, da água e do meio ambiente.