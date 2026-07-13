O que começou, segundo uma moradora de Araçatuba, com comentários ofensivos após o início de um novo relacionamento terminou em ameaças de morte, exposição nas redes sociais e danos ao seu veículo.
A sequência de episódios foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) na tarde de domingo (12) e será investigada pela Polícia Civil.
A denunciante, de 32 anos, relatou que passou a enfrentar constrangimentos supostamente praticados pela ex-companheira de seu atual namorado. Segundo ela, a mulher teria divulgado informações consideradas falsas entre pessoas próximas e moradores da cidade.
Com o agravamento da situação, a vítima afirma que começou a receber mensagens agressivas diretamente no celular. De acordo com o boletim de ocorrência, os textos continham ameaças de agressão física e de morte com arma de fogo.
Entre as mensagens entregues à polícia, a denunciante afirma que a suspeita declarou que ela teria o mesmo destino de uma irmã assassinada e que só ficaria satisfeita ao vê-la “debaixo da terra”. O conteúdo das conversas foi preservado e apresentado aos investigadores.
Carro é atingido por tijolos
Temendo que as ameaças fossem cumpridas, a moradora deixou sua residência durante a noite. Ao retornar, na madrugada, não percebeu qualquer alteração.
Pela manhã, entretanto, encontrou o automóvel com amassados e marcas provocadas por tijolos. Fragmentos do material ainda estavam espalhados em frente ao imóvel.
A vítima acredita que o ataque tenha sido praticado pela mulher citada na denúncia ou por alguém agindo a pedido dela. Até o momento, porém, não há confirmação sobre a autoria dos danos.
Publicações nas redes sociais
Além das ameaças e dos danos ao veículo, a moradora informou que a investigada teria publicado mensagens intimidatórias e vídeos com informações que ela considera falsas.
Segundo a vítima, o conteúdo passou a circular entre moradores de Araçatuba, ampliando sua sensação de medo e insegurança.
O caso foi registrado como ameaça, difamação e dano. A Polícia Civil deverá analisar as mensagens, publicações e demais elementos apresentados para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.
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