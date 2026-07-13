O que começou, segundo uma moradora de Araçatuba, com comentários ofensivos após o início de um novo relacionamento terminou em ameaças de morte, exposição nas redes sociais e danos ao seu veículo.

A sequência de episódios foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) na tarde de domingo (12) e será investigada pela Polícia Civil.

A denunciante, de 32 anos, relatou que passou a enfrentar constrangimentos supostamente praticados pela ex-companheira de seu atual namorado. Segundo ela, a mulher teria divulgado informações consideradas falsas entre pessoas próximas e moradores da cidade.