Araçatuba recebe, a partir desta segunda-feira (13), a primeira edição da ExpôAgropec Brasil. A feira reúne mais de 50 empresas expositoras e apresenta máquinas, implementos, insumos, genética, tecnologia e serviços financeiros voltados ao agronegócio.
O evento foi criado com foco na geração de negócios e na aproximação entre produtores rurais e fornecedores do setor. A proposta é concentrar, em um único espaço, produtos, serviços e soluções que normalmente são apresentados em feiras realizadas nos grandes centros.
Segundo a organizadora Danielle Vital, a iniciativa busca retomar a realização de eventos comerciais voltados ao agronegócio no Noroeste Paulista.
“A ExpôAgropec foi pensada para retomar as feiras de negócios na nossa região. Existem eventos voltados ao entretenimento, mas faltava um espaço dedicado ao fechamento de negócios e à apresentação de tecnologias para o agro”, afirmou.
Os visitantes poderão conhecer fabricantes de máquinas agrícolas, empresas de tecnologia, fornecedores de insumos e instituições ligadas ao financiamento e à prestação de serviços ao setor rural.
Além da área de exposição, a programação inclui palestras sobre pecuária, agricultura, gestão, turismo rural, prevenção de incêndios florestais e sustentabilidade.
Agricultura familiar
Durante a programação de terça-feira (14), a Prefeitura de Araçatuba apresentará o programa Araçatuba Alimenta, voltado à ampliação da participação da agricultura familiar no fornecimento de alimentos para a merenda escolar.
Segundo o prefeito Lucas Zanatta, atualmente cerca de 40% das compras de alimentos para a rede municipal são feitas junto a pequenos produtores rurais. A administração afirma que pretende ampliar essa participação.
“Nossa intenção é que toda a alimentação adquirida pela Prefeitura venha dos pequenos produtores. É um projeto que fortalece o campo, gera renda e movimenta a economia local”, declarou.
Programação
A ExpôAgropec Brasil segue até quarta-feira (15), com exposição de produtos e tecnologias, palestras técnicas e encontros entre produtores, empresários, pesquisadores e profissionais ligados ao agronegócio.
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