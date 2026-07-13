Araçatuba recebe, a partir desta segunda-feira (13), a primeira edição da ExpôAgropec Brasil. A feira reúne mais de 50 empresas expositoras e apresenta máquinas, implementos, insumos, genética, tecnologia e serviços financeiros voltados ao agronegócio.

O evento foi criado com foco na geração de negócios e na aproximação entre produtores rurais e fornecedores do setor. A proposta é concentrar, em um único espaço, produtos, serviços e soluções que normalmente são apresentados em feiras realizadas nos grandes centros.

Segundo a organizadora Danielle Vital, a iniciativa busca retomar a realização de eventos comerciais voltados ao agronegócio no Noroeste Paulista.