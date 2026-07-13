O advogado de 74 anos preso na última quarta-feira (8), em Araçatuba, pediu à Justiça a concessão de indulto natalino para extinguir a pena que cumpre por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
O requerimento foi protocolado neste sábado (11) pelo advogado Jair Moura, que atua na defesa do condenado em caráter pro bono.
A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar no âmbito do Projeto Vida — Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação —, iniciativa conjunta do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça e da Polícia Militar destinada à fiscalização de condenados que cumprem pena em regime aberto ou foram beneficiados com progressão de regime.
Na ocasião, policiais da Força Tática abordaram o advogado na Rua Brigadeiro Faria Lima, no Parque Industrial. Durante a consulta aos antecedentes, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido em 1º de julho, em razão da regressão cautelar do regime de cumprimento da pena.
A condenação refere-se ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Conforme o boletim de ocorrência, restavam três meses e 16 dias para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Após a captura, o advogado foi apresentado no Plantão Policial de Araçatuba e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Valparaíso.
Defesa pede extinção da pena
No pedido apresentado à Vara das Execuções Criminais, a defesa sustenta que o condenado se enquadra no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
O dispositivo prevê indulto para pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima, considerada abstratamente, não seja superior a cinco anos. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tem pena máxima de três anos.
Com base nesse argumento, a defesa pede o reconhecimento do indulto e a consequente extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso II, do Código Penal.
Em maio de 2025, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o indulto previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022. A concessão do benefício, entretanto, dependerá da análise dos requisitos aplicáveis ao caso. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o decreto de 2022 somente alcança pessoas condenadas até a data de sua publicação, em 23 de dezembro daquele ano. A data da condenação do advogado não consta nas informações disponibilizadas à reportagem.
Relembre a prisão
A captura integrou as diligências do Projeto Vida, realizadas pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça e Polícia Militar para localizar condenados que teriam descumprido condições impostas durante o cumprimento da pena fora do regime fechado.
Na operação, foram expedidos 13 mandados de prisão contra sentenciados que tiveram regressão cautelar do regime. Segundo o Ministério Público, os alvos ainda cumpriam pena e permaneciam submetidos às determinações do Poder Judiciário.
Procurada na ocasião da prisão, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Araçatuba informou que não se manifestaria sobre o caso.
Agora, caberá à Vara das Execuções Criminais analisar os argumentos da defesa e decidir se o advogado atende aos requisitos para receber o indulto e ter a pena declarada extinta.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.