O advogado de 74 anos preso na última quarta-feira (8), em Araçatuba, pediu à Justiça a concessão de indulto natalino para extinguir a pena que cumpre por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O requerimento foi protocolado neste sábado (11) pelo advogado Jair Moura, que atua na defesa do condenado em caráter pro bono.

A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar no âmbito do Projeto Vida — Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação —, iniciativa conjunta do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça e da Polícia Militar destinada à fiscalização de condenados que cumprem pena em regime aberto ou foram beneficiados com progressão de regime.