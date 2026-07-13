Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (12), em Mirandópolis, após furtar um carro utilizando uma colher adaptada como chave mixa para dar partida no veículo. O suspeito foi abordado por policiais militares rodoviários poucos minutos após o crime e confessou o furto.

A prisão ocorreu por volta da 1h24, durante a Operação Impacto/9 de Julho, integrada à Operação Direção Segura Seletiva. Uma equipe do Pelotão de Andradina realizava fiscalização no km 5,5 da rodovia SPA-601/300 quando abordou um Volkswagen Gol Special.

Durante a vistoria, os policiais localizaram uma colher adaptada na ignição do veículo, utilizada para acionar o sistema de partida do automóvel.