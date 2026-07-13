Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (12), em Mirandópolis, após furtar um carro utilizando uma colher adaptada como chave mixa para dar partida no veículo. O suspeito foi abordado por policiais militares rodoviários poucos minutos após o crime e confessou o furto.
A prisão ocorreu por volta da 1h24, durante a Operação Impacto/9 de Julho, integrada à Operação Direção Segura Seletiva. Uma equipe do Pelotão de Andradina realizava fiscalização no km 5,5 da rodovia SPA-601/300 quando abordou um Volkswagen Gol Special.
Durante a vistoria, os policiais localizaram uma colher adaptada na ignição do veículo, utilizada para acionar o sistema de partida do automóvel.
Questionado sobre a procedência do carro, o motorista admitiu aos policiais que havia acabado de furtá-lo nas proximidades da 31ª Festa de Peão de Mirandópolis. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Mirandópolis.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem não possuía antecedentes criminais e permaneceu preso em flagrante à disposição da Justiça. A proprietária do veículo, que estava no recinto da festa no momento do furto, foi informada sobre a recuperação do automóvel, compareceu à delegacia e teve o carro devolvido ainda durante a madrugada.
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