Uma pesquisa do Procon-SP identificou variações de até 431,12% nos preços de medicamentos vendidos em Araçatuba. O levantamento foi realizado em seis drogarias do município e reforça a importância de comparar valores antes da compra.

O estudo ocorreu nos dias 21 e 22 de maio de 2026 e analisou 61 medicamentos, entre produtos de referência e genéricos, além de um soro fisiológico para curativos.

Foram considerados os preços cobrados de consumidores comuns, sem descontos de programas governamentais, convênios ou benefícios específicos.