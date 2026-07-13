Uma pesquisa do Procon-SP identificou variações de até 431,12% nos preços de medicamentos vendidos em Araçatuba. O levantamento foi realizado em seis drogarias do município e reforça a importância de comparar valores antes da compra.
O estudo ocorreu nos dias 21 e 22 de maio de 2026 e analisou 61 medicamentos, entre produtos de referência e genéricos, além de um soro fisiológico para curativos.
Foram considerados os preços cobrados de consumidores comuns, sem descontos de programas governamentais, convênios ou benefícios específicos.
A maior diferença entre os medicamentos genéricos foi encontrada na Tadalafila 5 mg, com 30 comprimidos. O produto custava entre R$ 8,90 e R$ 47,27, uma variação de 431,12%, correspondente a R$ 38,37.
Entre os medicamentos de referência, a maior diferença foi registrada no Synthroid, à base de levotiroxina, de 100 microgramas. O preço variou de R$ 37,14 a R$ 52,75, diferença de 42,03%.
Genéricos custam menos
De acordo com o levantamento, os medicamentos genéricos foram, em média, 62,5% mais baratos que os produtos de referência com a mesma apresentação.
Segundo o Procon-SP, a diferença pode representar economia para os consumidores, especialmente nos tratamentos de uso contínuo.
O órgão ressalta que os preços podem variar conforme a política comercial de cada estabelecimento, promoções, programas de fidelidade e até entre unidades de uma mesma rede.
Orientações
Além de comparar preços, o Procon-SP orienta o consumidor a verificar o prazo de validade, o número do lote e o registro do medicamento antes da compra.
Também é recomendável consultar se o produto está disponível gratuitamente ou com desconto em programas públicos, planos de saúde ou programas de fidelidade.
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