A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui será representada em um dos mais importantes treinamentos de operações especiais voltados às forças de segurança da América Latina. Com apoio da Prefeitura, agentes do município participarão de um curso internacional de capacitação que acontecerá entre os dias 17 e 25 de julho, na cidade de Avaré, reunindo especialistas de renome mundial.
O treinamento será conduzido por instrutores da Central Florida Metro SWAT, unidade de elite da polícia norte-americana especializada em ocorrências de alta complexidade, e por integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Rio de Janeiro, referência nacional em ações táticas e gerenciamento de crises.
Além de profissionais de diversas regiões do Brasil, o curso contará com a presença de agentes de segurança da Argentina, Chile, Bolívia e Paraguai, promovendo a integração e o intercâmbio de experiências entre diferentes corporações.
Durante a capacitação, os participantes passarão por treinamentos voltados ao aperfeiçoamento de técnicas operacionais, intervenções táticas, procedimentos de alto risco e métodos empregados por equipes especializadas em operações especiais. O objetivo é ampliar o preparo técnico dos agentes para atuação em situações críticas e fortalecer a eficiência das forças de segurança.
A Prefeitura de Birigui será responsável pelo custeio do deslocamento e da participação dos guardas municipais no curso, reforçando o investimento na qualificação contínua da corporação. A administração municipal destaca que a iniciativa busca fortalecer a atuação da GCM, oferecendo aos agentes acesso a conhecimentos atualizados e práticas utilizadas por algumas das mais respeitadas unidades táticas do mundo.
Com a participação no treinamento internacional, a expectativa é que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados no cotidiano da Guarda Civil Municipal, contribuindo para aprimorar o atendimento às ocorrências, ampliar a capacidade de resposta e elevar o nível de segurança oferecido à população de Birigui.
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