A Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui será representada em um dos mais importantes treinamentos de operações especiais voltados às forças de segurança da América Latina. Com apoio da Prefeitura, agentes do município participarão de um curso internacional de capacitação que acontecerá entre os dias 17 e 25 de julho, na cidade de Avaré, reunindo especialistas de renome mundial.

O treinamento será conduzido por instrutores da Central Florida Metro SWAT, unidade de elite da polícia norte-americana especializada em ocorrências de alta complexidade, e por integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Rio de Janeiro, referência nacional em ações táticas e gerenciamento de crises.

Além de profissionais de diversas regiões do Brasil, o curso contará com a presença de agentes de segurança da Argentina, Chile, Bolívia e Paraguai, promovendo a integração e o intercâmbio de experiências entre diferentes corporações.