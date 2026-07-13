A esperança de conquistar uma moradia terminou em prejuízo para um homem de 53 anos que vive em situação de rua em Araçatuba. Ele procurou o Plantão Policial na tarde desse domingo (12) para denunciar que foi vítima de um golpe após confiar em um homem que prometeu ajudá-lo a conseguir uma residência.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que conheceu o suspeito e acreditou na promessa de que ele intermediaria a obtenção de uma moradia. Convencido de que receberia o auxílio, entregou ao homem seus documentos pessoais e cartões bancários.
No entanto, além de não conseguir o imóvel prometido, o homem afirma ter descoberto que uma transferência via PIX no valor de R$ 600 foi realizada de sua conta da Caixa Econômica Federal, agência de Araçatuba, para uma conta bancária pertencente ao próprio suspeito. A movimentação teria ocorrido no dia 27 de maio, sem sua autorização.
Ao registrar a ocorrência, a vítima informou que o investigado mora em um condomínio localizado no bairro Atlântico, em Araçatuba, mas disse não saber o nome do residencial.
Como forma de comprovar a denúncia, o homem apresentou um extrato bancário indicando a transferência do valor, documento que foi anexado ao boletim de ocorrência e passará a integrar a investigação.
O caso foi registrado como possível estelionato no Plantão Policial de Araçatuba e será encaminhado à unidade da Polícia Civil responsável pelas investigações. Os policiais irão apurar as circunstâncias da denúncia, identificar o suspeito e verificar a eventual responsabilização criminal pelos fatos relatados.
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