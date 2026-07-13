O reforço da fiscalização nas rodovias estaduais durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 terminou com um saldo preocupante nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina. O balanço divulgado pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv) revela que a Operação 9 de Julho registrou duas mortes no trânsito, além de centenas de infrações que colocam em risco a segurança de motoristas e passageiros.

Realizada entre os dias 8 e 12 de julho, a operação contabilizou 16 acidentes de trânsito. Desses, cinco ocorreram sem vítimas e 11 deixaram pessoas feridas. Ao todo, 12 vítimas sofreram ferimentos leves, três ficaram gravemente feridas e duas morreram em acidentes registrados nas rodovias da região.

Durante o período de fiscalização intensificada, a Polícia Militar Rodoviária também flagrou 23 motoristas dirigindo sob influência de álcool ou que se recusaram a realizar o teste do bafômetro, sendo autuados com base nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).