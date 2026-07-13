O reforço da fiscalização nas rodovias estaduais durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 terminou com um saldo preocupante nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina. O balanço divulgado pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv) revela que a Operação 9 de Julho registrou duas mortes no trânsito, além de centenas de infrações que colocam em risco a segurança de motoristas e passageiros.
Realizada entre os dias 8 e 12 de julho, a operação contabilizou 16 acidentes de trânsito. Desses, cinco ocorreram sem vítimas e 11 deixaram pessoas feridas. Ao todo, 12 vítimas sofreram ferimentos leves, três ficaram gravemente feridas e duas morreram em acidentes registrados nas rodovias da região.
Durante o período de fiscalização intensificada, a Polícia Militar Rodoviária também flagrou 23 motoristas dirigindo sob influência de álcool ou que se recusaram a realizar o teste do bafômetro, sendo autuados com base nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Outro dado que chamou a atenção foi o elevado número de ultrapassagens em locais proibidos. Ao todo, 58 condutores foram autuados por realizar a manobra irregular, considerada uma das principais causas de colisões frontais nas rodovias.
As equipes ainda registraram 125 ocupantes de veículos sem o uso do cinto de segurança ou do sistema de retenção adequado, além de 291 motoristas flagrados acima da velocidade permitida por radares portáteis.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a operação teve como foco ampliar a presença policial nas estradas, prevenir acidentes e conscientizar os usuários sobre a importância do respeito às leis de trânsito. Apesar da intensa fiscalização, os números demonstram que comportamentos de risco, como excesso de velocidade, consumo de álcool ao volante e desrespeito às normas de segurança, continuam sendo desafios para reduzir a violência nas rodovias.
A corporação reforça que ações semelhantes continuarão sendo realizadas ao longo do ano, especialmente em períodos de maior fluxo de veículos, com o objetivo de preservar vidas e aumentar a segurança nas estradas que cortam as regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.